Con la trattativa per James Rodriguez ancora bloccata, e dopo aver visto Nicolas Pepé prendere il primo volo per Londra e accordarsi con l'Arsenal, il Napoli di Aurelio De Laurentiis avrebbe deciso di cambiare obiettivo. Le ultime notizie di mercato del club partenopeo, portano a Siviglia e più precisamente in casa del Betis dove si sarebbe fatto vivo l'interesse per Giovani Lo Celso: ventritrenne trequartista argentino, in passato accostato anche ad altre squadre italiane.

A rilanciare l'indiscrezione di mercato è stato il portale spagnolo ‘informabetis', che ha spiegato come il club campano abbia addirittura già formalizzato un'offerta per il giocatore argentino: una proposta che comprenderebbe una parte in denaro e un'altra legata ad una contropartita molto gradita alla squadra andalusa allenata da Lopetegui. Un giocatore che, in passato, era già stato cercato dalla società del presidente José Castro Carmona: l'attaccante polacco Arek Milik.

Il Betis fissa il prezzo per Lo Celso

Secondo i colleghi spagnoli, Lo Celso avrebbe anche già parlato con Carlo Ancelotti: un summit telefonico che avrebbe lasciato positivamente entrambi gli interlocutori. Dopo aver rifiutato un'offerta da 50 milioni di euro recapitata in Spagna dal Tottenham, il Betis Siviglia potrebbe ora sedersi intorno ad un tavolo con il Napoli e discutere dell'affare per l'ex Paris Saint-Germain: ancora sotto contratto fino al 2023 e valutato dagli andalusi 70 milioni di euro.

Le principali rivali per il Napoli di Aurelio De Laurentiis sarebbero l'Atletico Madrid, già incrociato per l'affare James Rodriguez, e lo stesso Bayern Monaco che dopo aver rispedito al Real il colombiano è a caccia di un centrocampista dai piedi buoni. Prima del Tottenham di Mauricio Pochettino, ci aveva infine provato inutilmente anche il Benfica: anche lui sulle tracce del mancino classe '96 di Rosario.