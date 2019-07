Il sogno di mercato del Napoli e di tutti i suoi tifosi continua ad essere James Rodriguez. Nonostante le difficoltà dell'affare, le ultime notizie confermano che la trattativa è ancora aperta e che tutto potrebbe ancora accadere nelle prossime settimane. L'alleato principale per De Laurentiis e Ancelotti rimane Jorge Mendes: l'agente dell'attaccante colombiano, deciso a soddisfare le richieste del suo assistito e a portarlo lontano dal Real di Zinedine Zidane.

Il super procuratore portoghese ha commentato la trattativa in corso, a margine della consegna del premio Leyenda a Cristiano Ronaldo: "Il futuro di James Rodriguez? Bisogna parlarne con Perez. Non decido io queste cose – ha spiegato Mendes durante l'intervista rilasciata ai microfoni di ‘Marca' – Atletico, Napoli o permanenza? Lui è un professionista, vedremo cosa accade, non lo so. Cosa preferirei? La miglior soluzione possibile per il club e per il calciatore. Il rapporto con Zidane? Sono entrambi grandi professionisti".

James Rodriguez aspetta buone notizie

Terminate le vacanze, il giocatore è intanto tornato in gruppo e si è allenato insieme a Casemiro e Militao, anche loro reduci dalla Coppa America, nel centro sportivo di Valdebebas. In attesa di capire se verrà convocato per la trasferta di Monaco, durante la quale il Real Madrid affronterà il Tottenham nell'Audi Cup, James Rodriguez rimane in attesa di buone notizie dal suo procuratore.

Il problema più grande rimane la richiesta di Florentino Perez. Il presidente delle merengue vuole infatti cedere definitivamente il colombiano per 42 milioni di euro cash, e non intende prendere in considerazione eventuali offerte differenti. Il Napoli ci aveva provato con la proposta di prestito a 6 milioni con diritto di riscatto, ma si era subito sentito dire: ‘no, grazie'. Una risposta che ha di fatto messo in stand by la trattativa.