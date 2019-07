C'è sempre il nome di James Rodriguez nelle ultime notizie di mercato del Napoli. Il trequartista colombiano vuole solo Carlo Ancelotti e la società azzurra sta cercando in tutti i modi di accontentare il tecnico di Reggiolo che a più riprese ha fatto capire di volere il numero 10 dei Cafeteros. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla trattativa che riguarda il classe '91 e apre con "James ha scelto Napoli da un bel po'" e nelle ultime ore anche la trattativa con l'Atletico Madrid sembra essersi arenata. La sconfitta per 7-3 in International Champions Cup contro i rivali cittadini è servita a Florentino Perez per chiudere definitivamente la porta ai cugini per il colombiano: il numero uno della Casa Blanca ha lasciato trasparire che il motivo non è quello ma che non c'è nessuna intenzione di rinforzare una diretta concorrente in Spagna e in Europa.

Intanto il colombiano oggi tornerà a disposizione di Zidane, visite mediche e primo allenamento con il gruppo dei Blancos prima della partenza della squadra per l'Audi Cup ma difficilmente James prenderà parte al torneo in vista di novità sul suo futuro.

Le ultime notizie sulla trattativa tra James e il Napoli

Secondo quanto ha riportato il quotidiano spagnolo Marca, l'incontro previsto negli States tra Florentino e la coppia Miguel Ángel Gil Marín-Enrique Cerezo non è andato in scena e il Real ha fatto sapere che non intende sedersi intorno a un tavolo a trattare. Il fronte Atletico sembra chiuso per James ma restano dubbi sulla permanenza a Madrid dell'ex Bayern Monaco: Zidane continua a non considerarlo una risorsa utile al suo progetto e in questo recita la sua parte anche il Napoli, che continua a lavorare con il suo agente Jorge Mendes.

L'offerta di Aurelio De Laurentiis è sempre la stessa, ovvero prestito con diritto di riscatto, e per ora il Real dice "no" ma lo scenario potrebbe presto cambiare. Con i buoni uffici tra il club azzurro e il potente procuratore lusitano il Napoli spera di poter portare al San Paolo James con la formula prefissata per poter provare a piazzare anche un altro colpo nella zona offensiva.