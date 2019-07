Lecce, Cagliari e Udinese saranno le avversarie dell'Inter, prima del derby fissato alla quarta giornata, nel nuovo campionato di Serie A 2019/20. Rivali che il club milanese conta di affrontare con Romelu Lukaku in campo: il giocatore che più di ogni altro Antonio Conte aspetta a Milano. Le ultime notizie di mercato della società nerazzurra parlano però di una trattativa davvero molto complicata, e a confermarlo sono arrivate le parole di Beppe Marotta.

"Le richieste dei giocatori sono elevate in alcuni casi, come nel caso di Lukaku – ha spiegato a margine della cerimonia dei sorteggi del calendario l'amministratore delegato interista – Noi abbiamo fatto un'offerta congrua per una società come la nostra, rispettando anche il valore del giocatore. Non abbiamo concluso, cercheremo di monitorare la situazione e vedremo cosa accadrà. Non me la sento di sbilanciarmi, perché nel calcio tutto è imprevedibile".

La fiducia di Marotta

"Sarà un campionato inedito, valutando che ci sono forse 8-9 allenatori nuovi – ha dichiarato l'ad in merito al nuovo torneo che l'Inter vorrebbe vivere da protagonista – Le squadre rappresentano delle novità. Noi abbiamo una proprietà molto forte, ma giustamente dobbiamo rispettare dei parametri. Poi vedremo di sfruttare le opportunità. Siamo molto fiduciosi, la società ha fatto degli ottimi investimenti e di conseguenza penso che siamo già avanti con il lavoro".

Ancora ferma all’ultima offerta di circa 60 milioni di euro più bonus, l'Inter aspetta dunque che qualcosa si muova a Manchester. Il giocatore sta spingendo per sbarcare in Italia e per vestire la maglia nerazzurra, ma la dirigenza dei Red Devils continua a rimanere ferma sulla sua richiesta di 80 milioni di euro senza contropartite tecniche: uno stallo che rischia di bloccare il mercato della società di Suning.