Quello tra Romelu Lukaku e il Manchester United sembra essere un matrimonio destinato a finire in malo modo e le ultime notizie provenienti dall'Inghilterra confermano questa sensazione. Il club britannico sta continuando la sua preparazione pre-season e, dopo essere tornato dalla tournée in Australia e Asia, è ripartito adesso alla volta della Norvegia per la penultima amichevole prima del debutto in Premier League: i Red Devils, che all'esordio affronteranno subito il Chelsea di Lampard, nell'ultimo test di preparazione se la vedranno con il Kristiansund, club della città natale del tecnico Ole Gunnar Solskjaer, ma non avranno a disposizione il centravanti belga rimasto fuori dalla lista dei convocati.

Dopo i presunti infortuni ora sembra che la questione sia molto più chiara, basta pensare al tweet del calciatore di poche ore fa con il suo procuratore, e Lukaku continua a non vedere il campo: finora non ha giocato nemmeno un'amichevole di inizio stagione.

La partita si giocherà domani sera e la squadra inglese è partita senza Romelu Lukaku e Alexis Sanchez. Mentre il cileno è rimasto in Inghilterra per curarsi la ferita al tendine di un ginocchio, e Solskjaer ha garantito che il cileno sarà pronto per il debutto di campionato dell’11 agosto contro il Chelsea, l’assenza di Lukaku a questo punto va esclusivamente legata alla situazione di mercato che il giocatore sta vivendo da settimane.

L'intreccio italiano di mercato per Lukaku

Il suo desiderio è di lasciare il Manchester United a contendersi il calciatore c'è il derby tutto italiano tra Inter e Juventus. L'Inter si è mossa da tempo sul calciatore belga, obiettivo numero uno di Antonio Conte, e ha presentato una prima offerta di 60 milioni di euro al Manchester United che ha ritenuto la proposta troppo bassa e chiede almeno 70 milioni (che diventerebbero 75 grazie all'inserimento di alcuni bonus). La Juventus ha provato a inserirsi nella trattativa e il direttore sportivo bianconero, Fabio Paratici, nelle ultime ore ha intensificato i contatti con il club inglese: il dirigente della Vecchia Signora ha iniziato a lavorare su un'operazione che coinvolgerebbe Paulo Dybala, possibile pedina di scambio gradita allo United.

L’elenco dei convocati

Questo l’elenco completo dei 26 giocatori a disposizione del manager degli inglesi: David De Gea, Lee Grant, Joel Pereira, Sergio Romero; Diogo Dalot, Phil Jones, Victor Lindelof, Marcos Rojo, Luke Shaw, Chris Smalling, Axel Tuanzebe, Aaron Wan-Bissaka, Ashley Young; Fred, Angel Gomes, Daniel James, Jesse Lingard, Juan Mata, Nemanja Matic, Scott McTominay, Andreas Pereira, Paul Pogba; Tahith Chong, Mason Greenwood, Anthony Martial, Marcus Rashford.