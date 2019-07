Le notizie di oggi di calciomercato raccontano dell'asse tra Juventus e Roma. Le due società dopo aver chiuso l'operazione legata allo scambio Spinazzola-Pelllegrini, potrebbero rendersi ulteriormente protagoniste di altre trattative. In primi quella per Daniele Rugani, che non trovando posto nella difesa di Sarri potrebbe essere sacrificato, con i giallorossi sulle sue tracce. Con lui dopo Gianluca Mancini, i capitolini potrebbero puntellare la difesa del neo-tecnico Fonseca.

Roma, le ultime notizie di mercato sull'interesse per Daniele Rugani

Non è un mistero la volontà della Roma di acquistare un altro difensore per completare il reparto arretrato a disposizione di Fonseca, dopo l'arrivo di Gianluca Mancini. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i giallorossi hanno messo nel mirino Daniele Rugani che dopo gli acquisti di de Ligt e Demiral, potrebbe essere sacrificato. D'altronde lo stesso ex Empoli sarebbe intenzionato a cambiare aria senza la prospettiva di giocare con continuità alla corte di Maurizio Sarri.

Quanto costa Daniele Rugani, le cifre della possibile trattativa con la Juventus

Daniele Rugani ha una quotazione di mercato inferiore rispetto al neoacquisto Demiral. Quest'ultimo pagato 18 milioni dal Sassuolo è stato quotato 40 milioni, una somma che ha "spaventato" sia il Milan che la Roma. Ecco allora che l'ex Empoli potrebbe essere un profilo gradito, alla luce di un prezzo di poco inferiore ai 25 milioni di euro. La società capitolina valuta il da farsi, considerando che con la Juventus potrebbero esserci in ballo anche altre operazioni.

Le trattative tra Juventus e Roma, Higuain e Riccardi

Roma e Juventus infatti già da tempo stanno trattando sul mercato anche Gonzalo Higuain. La situazione è nota da tempo: c'è l'accordo di mercato tra i due club, ma manca il sì del bomber, che i bianconeri stanno cercando di convincere. Fumata nera invece per il baby talento classe 2001 Riccardi, considerato un vero e proprio predestinato in giallorosso. La Juventus ha incassato un no per lui dalla Roma.