A poco più di un mese esatto dalla fine delle trattative, il calciomercato è pronto a regalare altre grandi e clamorose sorprese. La prima dovrebbe arrivare nei prossimi giorni sull'asse Torino-Manchester, dove l'affare tra la Juventus e lo United (ovvero lo scambio Dybala-Lukaku) sembra ormai più di un'idea di mezza estate. Sulla trattativa, che vede già d'accordo i due club e il belga, pesa però la decisione di Dybala: chiamato a valutare il suo eventuale trasloco in Premier League. Tra le trattative ancora in corso, rimane infine anche quella con il City per lo scambio Cancelo-Danilo.

L'Inter non ci crede più e spera in Dzeko

L'intesa tra i campioni d'Italia e i Red Devils, ha ovviamente spiazzato l'Inter di Suning. Dopo un lungo corteggiamento al centravanti dello United, e il successivo ‘no, grazie' di Edinson Cavani, ora la società nerazzurra è costretta a rivedere i suoi piani, con la speranza che almeno la trattativa per Edin Dzeko riesca ad andare in porto. Tra i nomi nuovi accostati ai milanesi, ci sarebbe anche quello di Ante Rebic dell'Eintracht. Nel frattempo l'Inter ha nuovamente confermato a Icardi la sua volontà di cederlo e sta piazzando anche l'altro ‘ribelle' (Nainggolan) al Cagliari.

Il Napoli ripensa a Lozano

Le ultime ore in casa Napoli sono invece state di riflessione. Sempre alla finestra per Mauro Icardi, al quale è già stata inviata una proposta economica, il club di Aurelio De Laurentiis attende sempre novità da Madrid per James Rodriguez (bloccato dall'esosa richiesta di Florentino Perez) e valuta l'opportunità di tornare a bussare alla porta del PSV Eindhoven per Lozano (valutato 40 milioni di euro), per il quale i contati con l'agente Nino Raiola sarebbe ripartiti nelle ultime ore. L'alternativa al messicano potrebbe essere l'ivoriano Wilfried Zaha.

La Roma segue Toby Alderweireld

In casa Roma, dopo la vittoria in amichevole con il Perugia, si attende di conoscere il futuro di Edin Dzeko e si lavora per un altro innesto in difesa. La priorità giallorossa porta il nome di Toby Alderweireld, trentenne centrale del Tottenham, che negli scorsi giorni ha trovato un accordo con il club di James Pallotta per i prossimi cinque anni e per un ingaggio da 3,5 milioni di euro a stagione. Manca però l'accordo con gli Spurs, che hanno già avanzato la richiesta di 28 milioni per il loro giocatore: una cifra che la Roma non vorrebbe spendere.

Milan, dopo Leao e Duarte spunta di nuovo Angel Correa

Tra i club protagonisti di queste ultime ore c'è senza dubbio il Milan. La società di via Aldo Rossi ha infatti ufficializzato gli acquisti di Leo Duarte e di Rafael Leao: rispettivamente il quarto e quinto acquisto della gestione Maldini, Boban, Massara. La ciliegina sulla torta, ovvero il giocatore che potrebbe giocare insieme a Piatek o alle spalle del polacco e del nuovo arrivato portoghese, secondo i piani milanisti dovrebbe essere Angel Correa. Nell'incontro che c'è stato nella giornata di oggi, i dirigenti milanesi hanno infatti trovato l'intesa con il giocatore (5 anni di contratto a 3 milioni a stagione) e ora si preparano ad affrontare nuovamente il discorso con l'Atletico Madrid.