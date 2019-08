Wilfried Zaha è il nome nuovo del calciomercato del Napoli. L'attaccante ivoriano del Crystal Palace, secondo le notizie di calciomercato dell'ultim'ora provenienti dall'Inghilterra, è diventato un profilo molto gradito agli azzurri, soprattutto alla luce delle difficoltà legate alla telenovela James Rodriguez. Un calciatore duttile e tecnico che farebbe molto comodo ad Ancelotti, per il quale il Napoli dovrebbe investire una cifra di circa 60 milioni di sterline, ovvero circa 65 milioni di euro.

Wilfried Zaha-Napoli, le notizie dell'ultim'ora di mercato

Wilfried Zaha nel mirino del Napoli. Non ha dubbi il Daily Mail che nelle ultime indiscrezioni sulle trattative di calciomercato racconta del forte interesse degli azzurri per l'attaccante della nazionale ivoriana. Un calciatore capace di ricoprire più ruoli in avanti, già nel mirino di numerosi club, e in primis dell'Everton. I Toffees in particolare avrebbero già offerto per lui circa 55 milioni di sterline, ottenendo per tutta risposta un secco "no grazie". Quanto dovrebbe investire dunque il Napoli per acquistare Zaha dal Crystal Palace? Necessaria almeno una proposta da 60 milioni di sterline, ovvero 65 milioni di euro.

Chi è Wilfried Zaha, obiettivo di mercato del Napoli

Una cifra molto alta per De Laurentiis che dunque valuterà con Giuntoli e Ancelotti se piazzare o meno l'affondo per il ragazzo africano. Quest'ultimo è reduce da una stagione importante al Palace con 10 gol e 10 assist in 36 presenze. Cresciuto nella formazione rossoblu, ha al suo attivo anche le esperienze non troppo fortunate al Manchester United e al Cardiff City. Il classe 1992 sembra però essere cresciuto e non poco nelle ultime stagioni, confermando le previsioni di chi vedeva in lui un calciatore di caratura internazionale. Molto abile palla al piede, con doti tecniche importanti, velocità e dribbling, Zaha potrebbe far comodo ad Ancelotti soprattutto per la sua duttilità che gli permette di giocare sia su entrambe le corsie offensive, sia nelle vesti di punta centrale. Un giocatore ideale sia per il 4-4-2 che per il 4-3-3.

Le ultime notizie di calciomercato del Napoli

Investire 65 milioni per lui significherebbe però allentare definitivamente la presa su James Rodriguez, per il quale la situazione resta ancora in stand-by. Il Napoli valuta il da farsi sul mercato, senza perdere di vista Lozano che costerebbe 25 milioni in meno rispetto a Zaha pur avendo caratteristiche diverse. Si allontana invece Icardi che, vuole solo la Juve e in caso di mancato affondo bianconero, sarebbe pronto anche a restare all'Inter. Bisognerà invece valutare la situazione Milik: il polacco ha molto mercato, ma si muoverà da Napoli solo per offerte a partire dai 60 milioni di euro.