In attesa di novità importanti da Milano per Mauro Icardi e da Madrid per James Rodriguez, i due giocatori che Carlo Ancelotti avrebbe individuato per il reparto offensivo, il Napoli continua a guardarsi intorno e a cercare un attaccante da portare a Castel Volturno. Le ultime notizie di mercato del club partenopeo arrivano dall'Inghilterra, dove il tabloid britannico Daily Mail ha parlato di una presunta trattativa partenopea per Wilfred Zaha: ventiseienne talentuoso attaccante del Crystal Palace.

Secondo i colleghi d'oltremanica, la società di Aurelio De Laurentiis sarebbe dunque pronta a sferrare l'offensiva per il giocatore ivoriano che piace anche ad altri club europei. Protagonista nelle ultime stagioni del club londinese, e reduce da un'ottima Coppa d'Africa giocata con la sua nazionale, Wilfred Zaha è il gioiello su cui si sta scatenando una vera e propria asta in Inghilterra e in tutta Europa.

La proposta economica del Napoli per Zaha

Dopo i 50 milioni di euro offerti dall'Arsenal e i 55 proposti dall'Everton, sarebbe quindi il Napoli a provarci per il giocatore con un'offerta che dovrebbe sfiorare i 60 milioni. Sfumato l'affare Pépé (finito proprio ai Gunners), De Laurentiis avrebbe dunque deciso di virare sulla punta del Crystal Palace: giocatore che, secondo i tabloid, avrebbe già chiesto la cessione e dichiarato di voler giocare la Champions League con un altro club.

"La maggior parte di quello che sta succedendo con Wilfried Zaha sta succedendo tra lui e il presidente e io non posso illuminarvi affatto – ha recentemente dichiarato in conferenza stampa Roy Hodgson, manager delle Eagles, in merito ad una presunta cessione del suo attaccante – So quello che sapete voi. Lo so leggendo sui siti o sui giornali. Ci sono delle offerte per lui? Non lo so".