Nicolas Pepé non giocherà nel Napoli nella prossima stagione. L'attaccante ivoriano del Lille diventerà un giocatore dell'Arsenal. Secondo quanto riportato da SkySports Uk Pepé già nei prossimi giorni effettuerà le visite mediche con l'Arsenal, che ha piazzato un altro colpo di mercato.

Arsenal, accordo di mercato con il Lille per Nicolas Pepé

L'attaccante del 1995 dunque giocherà con l'Arsenal. Pepé era stato inseguito da tante squadre importanti negli ultimi mesi: Paris Saint Germain, Manchester United, Liverpool, Bayern Monaco e negli ultimi giorni soprattutto dal Napoli, ma l'Arsenal ha bruciato la concorrenza. I Gunners hanno offerto 80 milioni di euro al Lille, che pretendeva questa cifra, e soprattutto un contratto di cinque anni da 6 milioni di euro netti a Nicolas Pepé, che già in questa settimana effettuerà le visite mediche.

Sfumata la trattativa per Pepé, il Napoli punterà su James o Icardi

L'accordo il club di De Laurentiis lo aveva raggiunto con il Lille, che aveva giudicato soddisfacente l'offerta di 60 milioni più Ounas. Ma l'intesa con gli agenti del calciatore non è stata mai trovata. Colpa soprattutto delle commissioni, da 5 milioni, che chiedevano gli agenti di Pepé. C'era distanza anche sull'ingaggio. Il Napoli proponeva 3,5 milioni più bonus, una cifra molto più bassa rispetto a quella che il calciatore percepirà dall'Arsenal. Un innesto di qualità in attacco Carlo Ancelotti lo avrà. Persa la corsa per Pepé il Napoli può tuffarsi su James Rodriguez, Icardi o Lozano. Il colombiano ora sembra tornato nei ranghi del Real in modo definitivo, questa però potrebbe essere anche solo una manovra anti-Atletico. Complicata la pista che porta all'ex capitano dell'Inter. Mentre è sempre viva, ormai da quasi un anno, la pista che porta al messicano Hirving Lozano del PSV Eindhoven.