James Rodriguez è tornato agli ordini di Zinedine Zidane. In Spagna si è detto e scritto che il colombiano potrebbe clamorosamente essere reintegrato in rosa, a causa dell’infortunio serio di Asensio, che si fermerà per almeno sei mesi, del problema alla caviglia del serbo Jovic e del probabile addio di Gareth Bale. Ma i giorni di James al Real Madrid sembrano comunque contati. Nella ‘plantilla’ dei blancos il nome e il volto del colombiano non compaiono.

James Rodriguez escluso dalla rosa del Real Madrid, su internet

Osservando con attenzione la rosa dei ‘blancos’ sul sito ufficiale si vede che né tra i centrocampi né tra gli attaccanti compare il nome di James Rodriguez. E pure ci sono tutti i nuovi acquisti, che posano con la maglia nuova, ma non hanno al fianco di quell’immagine che sembra una figurina il proprio numero di maglia. Certo è arrivato da poco Rodriguez, o meglio è ritornato. Ma il tempo di creargli una pagina e mettere la sua foto c’era, e invece il colombiano resta fuori. Forse perché davvero il suo addio è vicino: passerà al Napoli o all’Atletico?

La trattativa di mercato del Napoli per James Rodriguez

Da mesi il Napoli sogna James, anche il presidente De Laurentiis è uscito allo scoperto. I partenopei hanno proposto al Real Madrid l’acquisto di Rodriguez con la formula del prestito oneroso (fissato a 8 milioni di euro) con obbligo di riscatto tra un anno (a 42 milioni). L’accordo con il giocatore sembra sia stato già trovato. Il Real che ha spesso oltre 300 milioni e vuole anche il francese Pogba ha bisogno di cash e vuole cedere il giocatore a titolo definitivo. C’è anche l’offerta dell’Atletico, ma Florentino Perez non vuole rafforzare una rivale e preferirebbe cederlo al Napoli. La trattativa vive una fase di stallo, anche se James Rodriguez, secondo quanto scrive il ‘Corriere dello Sport’, avrebbe già dato la sua parola al tecnico Ancelotti.