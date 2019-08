Mentre la Milano nerazzurra è alle prese con il ‘tormentone' Icardi, dall'altra parte del Naviglio c'è un altro argentino che sta facendo lavorare la società rossonera. Le ultime notizie di mercato del Milan, arrivano nuovamente dall'entourage di Angel Correa e dal suo procuratore: avvistato nelle ultime ore mentre entrava nella sede milanista. Nonostante la mancata cessione di André Silva al Monaco, la trattativa tra il club di via Aldo Rossi e l'agente dell'attaccante dell'Atletico Madrid è infatti ancora viva.

A confermare la possibilità di uno sbarco di ‘Angelito' nel nostro paese, è arrivata la notizia dell'intesa trovata tra il Milan e il suo agente. Durante il summit andato in scena nel pomeriggio, Augustin Jimenez ha confermato la volontà del suo assistito di vestire la maglia rossonera e di accettare l'offerta presentata da Maldini, Boban e Massara qualche giorno fa: ovvero un contratto di cinque anni a 3 milioni di euro a stagione.

La difficile trattativa con i Colchoneros

Ora il problema principale per il Milan è trovare l'intesa con i ‘Colchoneros'. Il club di Madrid è infatti fermo sulla sua iniziale richiesta (50 milioni di euro) e non intende accettare quella rossonera (40 milioni più bonus, alcuni di questi difficilmente raggiungibili) e neanche abbassare le proprie pretese per concludere la trattativa.

Sull'esito dell'affare di mercato, secondo i vertici milanisti, dovrebbe però avere un peso specifico la volontà del giocatore. Impiegato a ‘singhiozzo' dal Cholo Simone, Angel Correa al Milan troverebbe una maglia da titolare e una squadra costruita intorno a lui. Secondo i piani tattici di Giampaolo, l'argentino potrebbe infatti giocare come seconda punta, o addirittura come trequartista dietro Piatek e il nuovo arrivato Rafael Leao.