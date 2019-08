Tra le ultime notizie di calciomercato che riguardano la Serie A spicca, sicuramente, il colpo che sta per piazzare il Cagliari sta per piazzare: dopo Nahitan Nandez dal Boca Junios e Marko Rog dal Napoli, ecco che i sardi potrebbero assicurarsi Radja Nainggolan dall'Inter. Il club del presidente rossoblù, Tommaso Giulini, è giunto in serata nella sede nerazzurra e il ritorno del centrocampista belga al Cagliari sembra essere cosa fatta. Il Ninja nel pomeriggio non si è allenato alla Pinetina con i compagni perché la trattativa per il suo ritorno in Sardegna era ad un passo dalla conclusione: si sono chiuse così le porte per Sampdoria e Fiorentina, le squadre che avevano cercato con maggiore forza il classe 1988. La Viola aveva un accordo di massima con l’Inter ma la volontà del giocatore ha prevalso su tutto. Il presidente del Cagliari all'uscita dalla sede del club nerazzurro ha commentato così la possibile chiusura dell'affare: "Ci riaggiorniamo domani. Per Nainggolan sarebbe la cosa più bella del mondo tornare da noi".

Dettagli dell'accordo tra Inter e Cagliari: prestito annuale

Come riportato da Calciomercato.com, l'agente del calciatore, Alessandro Beltrami, e il presidente Giulini hanno lavorato con l'Inter per mettere a posto gli ultimi dettagli per quanto concerne la formula del passaggio di Nainggolan dal nerazzurro al Cagliari: la volontà del calciatore è stata decisiva e l'affare si potrebbe conclude con un prestito secco di una stagione, ovvero fino a giugno 2021. Il giocatore potrebbe raggiungere subito Cagliari, città natale della moglie, e già domani sostenere le visite mediche.

Nainggolan è stato messo fuori dal progetto tecnico dell'Inter e fino ad ora si era allenato col gruppo, senza mai scendere in campo nelle amichevoli: il suo futuro è a Cagliari, che pagherà 3,3 milioni di euro dell’ingaggio complessivo del belga, facendo risparmiare a bilancio circa 3 milioni all'Inter per questa stagione.