L'Inter scenderà in campo in casa del Tottenham con l'obiettivo di mettere una seria ipoteca sulla qualificazione agli ottavi di Champions League. Nel frattempo buone notizie per i nerazzurri arrivano dalla squadra Primavera protagonista di un colpaccio in casa dei pari età degli Spurs. L'Inter di Madonna si è imposta con il punteggio di 4-2 all'Enfield Training Ground di Londra, rimettendo dunque in discussione il discorso per la qualificazione alla fase finale che si deciderà all'ultima giornata.

Youth League, l'Inter Primavera espugna il campo del Tottenham

L'Inter Primavera ha battuto 4-2 in trasferta il Tottenham. Impresa dell'Under 19 nerazzurra che ha iniziato la partita nel migliore dei modi trovando il vantaggio al 12 con Tibo Persyn su assist di Colidio. La reazione Spurs è stata veemente, con l'uno-due firmato Parrot-Roles. Un colpo pesantissimo per l'Inter che nella ripresa con carattere è riuscita a ribaltare il risultato. Dopo il pareggio di Roric, la formazione ospite ha trovato il vantaggio con un eurogol di tacco di Merola per il 3-2 nerazzurro. A chiudere i conti nel finale ci ha pensato Colidio protagonista di un'ottima gara.

L'Inter può ancora qualificarsi alla fase finale della Youth League

Un risultato pesantissimo per l'Inter Primavera che resta fanalino di coda del gruppo B, a quota 4 punti, ma è in piena corsa per la qualificazione. Tutto dipenderà dal prossimo match contro il PSV (che ha un punto in più dei nerazzurri). Con la speranza che il Tottenham non faccia risultato contro il Barcellona, nell'altra partita in programma nell'ultimo turno del raggruppamento

Il tabellino di Tottenham-Inter di Youth League

TOTTENHAM: 1 Austin, 2 Hinds, 5 Eyoma, 6 Binks, 3 Brown; 8 Bowden (10′ st Oakley 12), 4 White, 11 Maghoma; 7 Makanday, 9 Parrot, 10 Roles (31′ Shashoua 16) A disposizione: 13 De Bie, 14 Cirken, 15 Clarke, 17 Richards, 18 Pochettino Allenatore: John McDermott

INTER: 1 Dekic, 2 Zappa, 4 Nolan, 6 Rizzo, 3 Corrado; 8 Roric (31′ Merola 10), 5 Pompetti (21′ st Demirovic 16), 20 Schirò; 15 Persyn, 11 Salcedo (1′ st Mulattieri 19), 18 Colidio A disposizione: 21 Stankovic, 9 Adorante, 13 Ntube, 14 Grassini, 16 Demirovic, 19 Mulattieri Allenatore: Armando Madonna

Marcatori: 12′ Persyn, 23′ Parrott, 25′ Roles, 18′ st Roric, 37′ st Merola, 42′ st Colidio.

Ammoniti: Eyoma (28′), Rizzo (30′), Schirò (35′), Makanday (8'st),