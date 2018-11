Quali sono le combinazioni dei risultati che, a due giornate dal termine della fase a gironi di Champions, possono permettere all'Inter di qualificarsi agli ottavi di finale? I nerazzurri grazie all'ottimo percorso effettuato finora, possono aspirare al passaggio del turno nella massima competizione continentale, accedendo ai match ad eliminazione diretta. Un risultato eccezionale alla luce delle difficoltà del gruppo B, che potrebbe concretizzarsi già nella supersfida in programma mercoledì 28 novembre in casa del Tottenham. Un vero e proprio scontro diretto, visto che la prima della classe Barcellona viaggia a vele spiegate verso la qualificazione.

Inter, la situazione di classifica nel gruppo B di Champions League

Il girone B della Champions League è stato considerato nella fase del post sorteggio uno dei più equilibrati. E infatti, eccezion fatta per il fanalino di coda Psv, tutto può accadere ancora nelle ultime due giornate. Alle spalle della prima della classe Barcellona a quota 10 punti, c'è l'Inter di Spalletti che può contare su 7 lunghezze (in virtù delle vittorie contro Tottenham e Psv, e del pareggio con il Barcellona a San Siro). I nerazzurri dovranno giocarsi il primo match point per la qualificazione agli ottavi contro il Tottenham che al momento ha 4 punti.

L'Inter si qualifica agli ottavi di finale di Champions se

In Tottenham-Inter, i nerazzurri scenderanno in campo con la consapevolezza di avere a disposizione 2 risultati su 3 per qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League. Con un pareggio, gli Spurs potrebbero al massimo raggiungere la squadra di Spalletti nell'ultima giornata, ma pagherebbero comunque gli scontri diretti favorevoli alla formazione italiana che all'andata ha vinto in rimonta grazie alla super rimonta nel finale di Vecino e Icardi. Dipenderà invece dai risultati del Barcellona il discorso relativo al primo posto che sembra ormai difficile. In caso di sconfitta contro il Tottenham per l'Inter la qualificazione agli ottavi di finale dipenderebbe dall'ultimo turno.