Contro il Tottenham l'Inter si gioca una buona fetta delle chance per proseguire la sua avventura in Europa. Un risultato fondamentale non solo dal punto di vista del prestigio ma anche per i conti nerazzurri. Quanto guadagnerà infatti la società del capoluogo lombardo in caso di qualificazione agli ottavi di finale della Champions League? In virtù del nuovo sistema di ripartizione dei premi entrato in vigore in questa annata, l'Inter con l'accesso alla fase ad eliminazione diretta del massimo torneo continentale, incasserebbe una cifra tra i 52.2 e i 56.7 milioni di euro.

Quanto incasserà l'Inter con la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League

Con la qualificazione agli ottavi l'Inter guadagnerà dunque una somma compresa tra i 52,2 e i 56,7 milioni di euro. E' ancora troppo presto per conoscere la cifra esatta, che dipenderà soprattutto, come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, dal market pool, ovvero gli introiti che dipendono dai mercati televisivi delle nazioni delle squadre partecipati alla Champions. Per stabilire dunque con certezza gli introiti precisi bisognerà aspettare a fine stagione. Al momento il market pool per le italiane vale circa 50 milioni, con 25 distribuiti in base alle classifiche dell'ultima stagione. Ecco allora che 10 milioni dovrebbero spettare alla Juventus, 7.5 al Napoli, 5 alla Roma e 2.5 all'Inter. Per la restante parte appuntamento a giugno, in base al percorso dei club citati.

Quanto ha guadagnato finora in Champions League l'Inter

La situazione dopo 4 partite nella fase a gironi per quanto concerne i guadagni dell'Inter è ben definita. Prima del confronto con il Tottenham, i nerazzurri hanno già incassato 41.8 milioni di euro. Una somma così ottenuta: 17.7 milioni di euro dal ranking storico relativo ai risultati degli ultimi 10 anni, 15.3 milioni di euro per il premio di partecipazione alla fase a gironi, e 6.3 per le due vittorie ottenute e il pareggio

Quanto potrebbe guadagnare l'Inter proseguendo la sua avventura in Champions

L'Inter spera di mettere le basi per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions già nella supersfida in casa del Tottenham. Con un pareggio in casa degli Spurs, arriverebbero 0.9 milioni di euro (in caso di vittoria 2.7 milioni), a cui bisognerebbe aggiungere come evidenziato da Calcioefinanza, 9.5 milioni di euro per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. In caso di risultato positivo contro i londinesi, ecco dunque che gli introiti complessivi dell'Inter finora arriverebbero a quota 52.2 milioni di euro. Se poi la formazione di Spalletti dovesse piazzare il doppio colpo contro Tottenham e Psv, con due vittorie, il guadagno complessivo arriverebbe a 56.7 milioni di euro.