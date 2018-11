A Wembley per l'Inter sarà la prima volta in assoluto. Mai, prima, i nerazzurri avevano affrontato una gara, per di più di Champions League, in uno dei templi del calcio mondiale. E lo farà nel momento più particolare della stagione, affrontando il Tottenham in quella che – in caso di risultato positivo – consegnerebbe con un turno d'anticipo la qualificazione agli ottavi di finale.

Nella partita dell'andata tutto finì bene, ma iniziò malissimo con gli Spurs che misero alle strette i nerazzurri di Spalletti al debutto assoluto in Champions League. Poi, tutto si raddrizò grazie a Matias Vecino che trovò la rete del definitivo 2-1 al 90′ facendo esplodere San Siro e lanciando l'Inter nel proprio girone. Oggi, a distanza di due mesi tutto dovrà ripetersi, però a campi invertiti, ma con la stessa voglia di imporsi.

Il ritorno del Tottenham

L'ultimo Tottenham visto in azione ha fatto paura: 3-1 al Chelsea di Sarri, attraverso il gioco, la grinta, la determinazione di essere tornati tra le squadre più in forma di Premier League e non solo. Sarà una battaglia, dal primo all'ultimo minuto: per i londinesi non vincere significherà l'addio alla qualificazione agli ottavi di finale. Sarà una partita da dentro o fuori, di quelle da non sbagliare.

In palio gli ottavi di finale

L'obiettivo nerazzurro sarà di riproporre la voglia vista a San Siro. Per farlo, Spalletti punterà ancora una volta a Matias Vecino, l'ex Fiorentina che già risolse la sfida dell'andata e che sta abituando tutti ai gol pesanti, che valgono tre punti sul campo e molto di più sul morale complessivo. Se l'Inter scenderà a Wembley partendo con l'approccio giusto, riuscirà a tener testa agli inglesi, altrimenti inizierà una lunga inesorabile sofferenza.

Gli ‘speroni' inglesi contro gli ‘artigli' nerazzurri

Gli Spurs sono abituati a lottare. Il Tottenham come ogni club inglese ce l'ha nel DNA ma anche nel nome del club: "speroni", come quelli che il primo proprietario della società londinese faceva indossare ai suoi galli nei combattimenti di cui era primo appassionato. Contro gli speroni inglesi, però l'Inter dovrà mettere in campo la cosiddetta "garra charrua", l'"artiglio tribale" che da sempre distingue gran parte delle popolazioni sudamericane. Tra cui l'Uruguay e l'Argentina, Paesi di Vecino e Icardi, i due chiamati all'appello.