La chiamano ‘femme fatale’, la bionda con gli artigli, showgirl, moglie, madre e manager in carriera. Wanda Nara, argentina, consorte di Mauro Icardi è praticamente sempre al centro del gossip calcistico. Prima la storia finita in maniera burrascosa (e sui social) con il suo ex marito Maxi Lopez poi la relazione e l'unione con l'attaccante dell'Inter, hanno tenuto costantemente accesi i riflettori sulla donna che dice "sono l'unica a far guadagnare soldi al proprio marito". E non ha tutti i torti, considerata l'agenzia che ha messo in piedi e adesso gestisce i diritti d'immagine della dolce (e cara) metà, i propri fino ad aumentare il fatturato da un anno all'altro. Un amore da ‘tripla A'. Insieme rappresentano la coppia più cercata, ‘spiata', attenzionata dal gossip che li insegue e nulla fanno per mettere da parte.

Pure questo è un gioco, potere della monetizzazione di massa: comprese le fot hot – nulla di scandaloso, però, anche se Maurito un po' geloso non condivide – che mostrano come né l'incedere del tempo né le gravidanze abbiano scalfito quel corpo che può ancora esibire con orgoglio nei servizi fotografici. Che sia solo miracolo del photoshop e del ritocchino digitale? E' la versione dei maliziosi e di quelli che vorrebbero vederla ‘senza trucco e trucchi'. Oltre alle foto hot sul suo account Instagram e i look discutibili allo stadio, la vita della bella argentina è ricca di curiosità e aneddoti che forse non tutti conoscono. Tatuaggi con significati specifici, storie che hanno fatto parte della sua vita privata e tante altre cose ancora sconosciute che appartengono al passato e al presente di Wanda.

Quel tatuaggio ricco di significati.

Per tutti questa va considerata come una vera e propria prova d’amore che ha un significato importante sulla durata della sua storia con Mauro Icardi. Di cosa stiamo parlando? Semplicemente del tatuaggio che Wanda si è fatta fare sul braccio. Era il mese di novembre dello scorso anno e i suoi seguaci su Instagram, oltre a tante foto piccanti, hanno visto qualcosa di strano. La moglie di Mauro Icardi infatti ha postato sul noto social per fotografie il suo nuovo tatuaggio raffigurante il volto di un leone.

Il tattoo è lo stesso che il capitano nerazzurro ha, più grande, sul petto. Per tutti un chiaro segnale di infinito da voler dare alla storia intensa con il capitano dell’Inter. Un schiaffo morale importante a tutti coloro i quali hanno sempre pensato che Wanda e Icardi potessero durare davvero pochissimo. Soprattutto in Argentina, la terra d’origine dei due, dove addirittura erano state aperte delle quote scommesse a disposizione di chi volesse spendere qualche soldo sulla durata della coppia.

Attico da sogno e l’amore per i figli.

Ma oltre al tatuaggio, spesso tutti ci soffermiamo a guardare le sue foto su Instagram senza conoscere tanti aspetti molto interessanti della vita di Wanda. La bionda argentina infatti, oltre alla sua bellezza disarmante, per seguire anche le vicende contrattuali e professionali del suo Mauro, dato che il suo agente, nasconde un segreto molto significativo. Lei è mamma di ben 5 figli avuti da Maxi Lopez e dallo stesso Icardi da cui difficilmente riesce a staccarsi, anche quando cerca qualche momento di relax in vacanza con il suo ‘Maurito’.

E allora cosa fa? Semplicemente si avvale dell’aiuto di ben 2 tate e diverse collaboratrici domestiche che l’aiutano a prendersi cura dei piccoli. In effetti non è poi così difficile tenere a bada dei bambini che praticamente vivono nel lusso totale con tantissime distrazioni che si trovano all’interno del suo mega attico a Milano. Un video proiettore con maxi schermo e piscina panoramica che di sera si illumina grazie ai led perimetrali, rendono la dimora Nara-Icardi un vero e proprio spettacolo.

Wanda: l’agente con la voglia di Madrid.

Modella a soli 4 anni, la vita sotto i riflettori di Wanda comincia praticamente già da bambina quando la bella argentina cominciava a percorrere già le prime piccole passerelle. Nata nel dicembre del 1986 a Buenos Aires, la Nara ha coltivato sempre il sogno di poter un giorno sfilare sulle più grandi passerelle del mondo. Non c’è riuscita completamente anche se sono tanti i servizi fotografici che mettono in evidenza, per i vari sponsor, il suo corpo formoso che ha fatto impazzire l’Europa intera.

Sotto i riflettori però ci è finita lo stesso proprio grazie al lavoro da manager sia del suo Mauro che della sua sorella. Non ha mai chiuso ad una possibile cessione di Icardi al Real Madrid e neanche a quella possibile trattativa che vide il Napoli fortemente interessato al calciatore che però, in accordo proprio con la sua amata, decise di rifiutare il trasferimento ai partenopei per continuare a crescere all’Inter e sperare un giorno magari di finire proprio ai ‘Blancos’.

Look originali e costosi, bikini hot.

Il pareggio interno dell’Inter contro il Crotone ha messo in evidenza, se ancora ce ne fosse bisogno, le difficoltà di un’Inter che senza Icardi trova ancor più difficoltà del normale per andare in rete. L’assenza dell’argentino contro i calabresi infatti, oltre a mettere in mostra una squadra opaca e brutta da vedere, ha visto anche il suo capitano sulle tribune di ‘San Siro’, in occasione della gara contro i ragazzi di Zenga, vestito in maniera oscena che sembrava richiamare la pelliccia della sua amata, sempre al suo fianco sulle tribune del ‘Meazza’. Già, perchè i look di Wanda Nara sono davvero particolari.

La Nara infatti non riesce proprio a fare a meno dei vestiti e degli accessori griffati da migliaia di euro. E' seguitissima sui social, posta in continuazione foto tratte dalla sua quotidianità, ama le griffe e mostra sempre con orgoglio abiti e accessori. E’ capace infatti spendere come se non ci fosse un domani indossando spesso outfit senza badare a spese. Cifre a dir poco da capogiro ma può permetterselo.

Maxi addio e la ‘sfida’ con Belen.

In Italia le argentine sono state sempre protagoniste assolute del calcio. Ma due in particolare, nel corso degli ultimi 10 anni, si sono distinte in modo davvero molto netto. Di chi stiamo parlando? Ma della stessa Wanda Nara e di Belen Rodriguez che con Marco Borriello, in passato, ha vissuto una delle storie più intense della sua vita. Tra le due però ci sarebbe una presunta rivalità, soprattutto in Argentina dove la moglie di Icardi dice di essere consapevole che la Rodriguez sia più famosa di lei. Aggiungendo: “Basta andare su internet per vedere come mai è così conosciuta! Non so se sia una showgirl, un’attrice o una ballerina”.

Ma in effetti, gli scheletri nell’armadio, non ce l’ha solo Belen. Già, perchè il suo notissimo rapporto naufragato con Maxi Lopez ha fatto infuriare anche lo stesso Maradona che ha ritenuto Icardi non idoneo per giocare nella Nazionale Argentina, proprio per questo motivo. E allora Wanda Nara non ha mai accettato questa visione di sé affermando che era lo stesso attaccante dell’Udinese a tradirla di continuo, mortificandola come donna e consorte. E non finisce qui.