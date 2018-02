Il tango della gelosia. Il Blasco (o il Komandante, a ciascuno il suo Vasco) saprebbe come cantarne quattro alla coppia più social e gossippara del calcio italiano: Mauro Icardi e Wanda Nara. Lasciate perdere Maxi Lopez, la storiella del ‘triangolo no, non l'avevo considerato' appartiene alla preistoria della Rete. La musica è cambiata ma lo spartito è lo stesso: la bionda, sensuale, provocante show girl argentina qualche grillo per la testa lo ha ancora e ha finito col passarlo anche al proprio marito/calciatore al quale vuole un mondo di bene (così dice) e che ha messo in cassaforte, sia curandone gli interessi come agente sia facendone l'oggetto più remunerativo della società che gestisce i diritti d'immagine del sodalizio.

E allora capita che lei, ancora giovane/bella/friccicarella, nonostante le gravidanze e l'incedere del tempo, voli dall'altra parte del mondo per uno shooting fotografico e un servizio speciale alimentando la community dei followers con scatti generosi, nei quali poco viene lasciato all'immaginazione. In fondo, perché dovrebbe se non lo ha mai fatto? Maurito, però, un po' rosica e canta, eccome se canta. Lo fa a tal punto che Spalletti ha un ‘diavolo per capello' e sbotta: "Tenga fuori dallo spogliatoio le vicende personali", dice il tecnico di Certaldo passato da terza via sulla strada della rivoluzione tra Sarri e Allegri ad allenatore nel pallone ("siamo deboli e sfiduciati", così ha descritto lo stato dell'arte della sua Inter).

Canta, Maurito, che forse ti passa… "non è la gelosia, quello che sento, quello che sento dentro! È più una malattia, che non ci riesco che non capisco proprio". Non gli basta e toglie il ‘like' al profilo della conturbante Wanda, donna in carriera e non una semplice wags. Sa quel che vuole e come ottenerlo, costruendo oggi un piccolo impero intorno alla gioventù e alle qualità del consorte giocatore che adesso piace anche al Real Madrid e vale una fortuna. "Sono l'unica moglie che fa guadagnare soldi al marito", ha ammesso di recente. E come fai a darle torto?

Sicché al caro Mauro non resta che darsi un pizzico sulla pancia e voltare la testa dall'altra parte. Toglie il ‘mi piace' e così non la prende troppo a male: pure questo fa parte delle conseguenze dell'amore. A dare una conferma di quanto accaduto è la sorella di Wanda, Zaira Nara, che nel corso dello show argentino Morfi su Telefu ha svelato

La verità è che Mauro è molto geloso. Wanda è una bomba, come puoi non esserlo? Qual è la ragione per cui si smette di seguire il proprio partner? Forse perché non vuoi vedere più certe foto… Inoltre lei è andata in Argentina la settimana scorsa, credo che questo possa aver influito con il malumore di Mauro.