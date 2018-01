Wanda Nara fa sempre parlare di sé e di suo marito Mauro. E' infatti bastata una recente comparsata in una televisione argentina, per scrivere un nuovo capitolo di questo "best seller" che racconta la vita quotidiana della famiglia Icardi. Già protagonisti di molti giornali di gossip italiani e argentini, l'ex modella e il calciatore nerazzurro si sono dunque fatti largo anche nell'audience televisiva del noto canale sudamericano "Telefè". Il merito, manca dirlo, è stato tutto di Wanda e delle sue rivelazioni.

"La mia vita di coppia con Mauro? Non lo sopporto – ha scherzato Wanda – Lui è fissato con l'ordine, io invece sono molto disordinata e arriva un punto in cui non sopporto un simile ordine. Sistema sempre tutto, cambia i mobili, decora la casa. Quando l'ho conosciuto era uno scapolo che aveva tutto in un cassettone come se fosse il supermercato, dal più piccolo al più grande; tutto era perfetto".

L'affetto di Maurito per Francesca.

"Poi siamo arrivati noi e abbiamo distrutto quell'ordine magnifico – ha continuato – Ora vive con il nostro casino, con piccole auto e molti palloni in giro per casa". Il discorso è poi scivolato sui figli e sulla gelosia: "Un altro figlio? No, già ne abbiamo tanti. Non troveremmo più case e macchine adatte per una famiglia così grande. Gelosi lo siamo entrambi, ma non è gelosia malata; semmai è quella che si prova normalmente quando si ama qualcuno".

Nella lunga intervista, Wanda ha anche raccontato il lato più dolce del marito: "Impazzisco nel vedere come ama Francesca che è stata tanto voluta e aspettata – ha concluso la moglie/manager – Ha sempre voluto avere una figlia per vedere il suo rapporto con una bimba come poteva essere. Se fa differenza con i figli maschi? No, molte volte è favore dei maschietti. Il tempo libero lo trascorre nei giardini sotto casa con i bambini e con i nostri cani, questa è la vita che gli piace fare".