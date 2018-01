L'arbitraggio di Massa in Inter-Roma non ha convinto la compagna e agente di Mauro Icardi, Wanda Nara. In tribuna per seguire come sempre dal vivo la prestazione del capitano nerazzurro, la biondissima argentina sui social ha puntato il dito contro un presunto fallo da rigore sul bomber, non sanzionato dal direttore di gara. La moviola del posticipo della 21a giornata di Serie A però sembra confermare la bontà della scelta del direttore di gara, che ha fatto proseguire, dando torto alla signora Icardi.

Contatto Fazio-Icardi, l'episodio dubbio in Inter-Roma.

E' il 24′ del primo tempo quando Maurito prova ad incunearsi in area avversaria tra la coppia di centrali Fazio e Manolas. Inizialmente in vantaggio, l'argentino si fa recuperare e anticipato da Manolas, cade al suolo dopo un contatto con il connazionale Fazio. Il direttore di gara fa proseguire con l'ausilio del silent check del Var. Grandi proteste da parte del capitano dell'Inter, ma del tutto inutili.

Wanda Nara punta il dito contro il fallo da rigore sui social.

Wanda Nara in tribuna non ha perso tempo. Su Instagram ecco la contestazione all'operato dell'arbitro Massa. L'argentina ha postato l'immagine del contatto Fazio-Manolas-Icardi, con la scritta "Esto???", ovvero "E questo???", reclamando dunque la mancata assegnazione del calcio di rigore e puntando il dito contro l'operato del direttore di gara.

La moviola di Inter-Roma, giusto non assegnare il rigore a Icardi.

La moviola della sfida tra Inter e Roma però sembra dar torto alla signora Icardi. Già perché il contatto tra Fazio e Icardi, già anticipato da Manolas, non sembra tale da essere punito con il rigore. Bisogna considerare anche che il nerazzurro essendo davanti, prova con astuzia a cercare il contatto con il connazionale. La scelta di Massa dunque sembra essere la migliore.