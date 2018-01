Solita gara folle tra Inter e Roma che quando si incontrano non lesinano mai le emozioni e i gol. Due reti, un palo e tantissime occasioni che hanno esaltato all'occorrenza Handanovic ma soprattutto Allison, migliore assoluto in campo. Il portiere giallorosso ha negato a Icardi in almeno cinque occasioni la rete (con una deviazione che ha spedito la palla sul palo) e salvato la porta romanista in altre tre situazioni.

La Roma va in vantaggio a fine primo tempo su un errore difensivo di Santon ma ha il demerito di non insistere nel colpo del ko. E nella ripresa, l'Inter riesce nel pareggio che salva la partita e tiene ancora intatto il sogno Champions League.

Primo tempo: più Inter che Roma, poi ci pensa El Shaarawy.

Partenza nerazzurra.

L'Inter parte meglio della Roma, mostrando maggior atteggiamento verso i tre punti rispetto ai giallorossi. I nerazzurri non concretizzano ma il baricentro dei padroni di casa è subito alto costringendo la Roma a ripiegare su se stessa, con gli uomini di Di Francesco che giocano comunque ordinati e corti. All'occorrenza anche i laterali del tridente fanno densità a metà campo costringendo la manovra interista a trovare le vie intasate.

Allison, insuperabile.

Il match prende consistenza dopo un quarto d'ora di studio e poche emozioni. Ad accendere il fuoco è proprio l'Inter che si crea un paio di occasioni da gol sventate da un attentissimo Allison, tra i migliori dei suoi che – quando gli attaccanti nerazzurri trovano la porta – si fa barriera insuperabile: su Icardi, Perisic e Borja Valero.

La Roma cresce.

La Roma prova a replicare, ma anche Handanovic quando serve si fa trovare al posto giusto nel momento giusto, mentre Pellegrini spreca tutto al 20′ con un tiro di prima intenzione su buona posizione ma a lato di due metri dal palo più lontano. L'equilibrio regna sovrano, se l'Inter macina più chilometri, la Roma si dimostra brava ad attendere senza affanno.

L'errore di Santon.

Poi, la miccia: Allison lancia sul filo del fuorigioco El Shaarawy, Santon compie l'imperdonabile errore di sbagliare l'appoggio di testa e permette all'ex milanista di scatenare tutta la sua velocità verso Handanovic che prova ad uscire ma viene sueprato dal cucchiaio del Faraone, per l'1-0 romanista. Doccia gelata per l'Inter che ci mette troppo a ricucire lo strappo e il primo tempo si stempera con qualche velleitario tentativo che non impensierisce la Roma.

Secondo tempo: cuore Inter, Vecino nel finale.

Nerazzurri più convinti, la Roma tiene.

Spalletti è costretto al cambio nell'intervallo: Gabbiadini infortunato lascia il posto a Brozovic che fatica però a prendere le misure in mezzo al campo, subito falloso e poco incisivo. La Roma non alza i ritmi, si limita ad attendere la confusa manovra nerazzurra e approfittando degli errori difensivi che spesso mettono gli ospiti in condizione di tenere lontana la palla dalla propria metà campo.

Spalletti cambia, dentro anche Eder.

L'Inter prova a spingere sull'acceleratore e Spalletti alza il baricentro negli ultimi 20 minuti di gara alla ricerca del gol: fuori un inutile Candreva e dentro Eder a dar man forte a Icardi non più isolato in avanti. La squadra si allunga ma le occasioni non mancano soprattutto con la Roma che fatica a tenere l'ordine nella propria metà campo. I nerazzurri ci provano, anche se sotto porta faticano ad avere la lucidità necessaria.

Il palo di Icardi.

Con la Roma che si deve riorganizzare, è l'Inter ad avere sui piedi di Perisic e Icardi la palla giusta del pareggio: fuga sulla sinistra del croato, cross per il capitano nerazzurro che aggancia un difficile pallone che chiude subito in porta: Allison è strepitoso, con la punta delle dita spedisce la palla sul palo e salva il risultato. Di Francesco cambia: difesa a tre, dentro Juan Jesus e fuori El Shaarawy. Il neo entrato Eder due minuti più tardi fallisce la sua occasione da gol.

Forcing Inter: gol Vecino.

Nel finale c'è il classico forcing interista: Icardi ancora una volta va vicino al gol ma è Allison l'eore di serata con l'ennesima parata decisiva che nega il pareggio ai padroni di casa. La Roma è brava a gestire la furia avversaria, Di Francesco si chiude sa riccio rinunciando anche a Dzeko nel finale. Non c'è più tempo per segnare, l'Inter è battuta: la Roma vince lo scontro diretto che vale una fetta di Champions League.