La due giorni della 5a giornata della fase a gironi di Champions è stata consegnata agli archivi. Spazio allora al consueto appuntamento con il Team of the Week, ovvero la Top 11 composta dai migliori calciatori delle ultime partite della massima competizione continentale. E in questa squadra virtuale, spazio anche per due giocatori del Napoli ben disimpegnatisi nella sfida vinta sulla Stella Rossa con il risultato di 3-1.

Team of the Week di Champions, ci sono Hamsik e Mertens

L'Uefa ha come sempre stilato la squadra composta dai migliori giocatori dell'ultima tornata di gara. Il tutto sfruttando anche i punteggi ottenuti dai calciatori, nella Uefa Champions Fantasy ovvero il fantacalcio della competizione che tiene conto dunque di assist e gol messi a referto. A rappresentare l'Italia ci sono due giocatori del Napoli, ovvero Marek Hamsik e Dries Mertens. Lo slovacco (gol e assist) e il belga (doppietta, e 100 gol realizzati in azzurro) sono stati i grandi protagonisti della vittoria sulla Stella Rossa. Entrambi hanno collezionato 10 punti.

La Top 11 di Champions, Courtois tra i pali. Cornet e Lewandowski in avanti con Mertens

In porta scelto Courtois che ha mantenuto la sua porta inviolata contro la Roma. Il portiere del Real Madrid è stato preferito a Szczesny autore di una gran parata in Juventus-Valencia su Diakhaby. Davanti al belga ecco Ismaily dello Shakhtar, con 10 punti, Eder Militao del Porto, Hejda del Viktoria Plzen e Kimmich del Bayern tutti a quota 8 punti. Ai fianchi di Hamsik in mediana spazio a Taison, autore di due gol con lo Shakhtar contro l'Hoffenheim (lui il giocatore con il punteggio più alto, 15 punti), e Robben con 11 punti (in gol in Bayern-Benfica). In attacco tutti bomber che hanno realizzato una doppietta. Oltre a Dries Mertens infatti, presenti anche Cornet del Lione che ha spaventato il City con 2 gol, e Lewandowski mattatore in Bayern-Benfica. Questa dunque la top 11 della 5a giornata di Champions: Courtois, Kimmich, Eder Militao, Hejda, Ismaly; Robben, Taison, Hamsik; Cornet, Lewandowski, Mertens.