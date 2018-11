Un’altra grande serata di Champions per il Napoli che ha battuto 3-1 la Stella Rossa. Al successo però non ha fatto seguito la qualificazione perché il Liverpool è stato sconfitto 2-1 dal Paris Saint Germain e ora per gli azzurri il compito sarà arduo ma non impossible, perché in casa dei Reds dovrà conquistare la qualificazione. Grande protagonista della serata è stato Dries Mertens. Il belga ha realizzato due gol e ha così raggiunto quota 100 reti con il Napoli.

Mertens miglior marcatore di sempre nelle coppe europee del Napoli

Dopo il gol di Hamsik, primo centro per lo slovacco in questa stagione, è salito in cattedra Mertens che poco dopo la mezz’ora con un tiro fantastico ha battuto il portiere giramondo della Stella Rossa e ha raddoppiato, a inizio ripresa ha invece firmato il gol del 3-0, l’assist di Hamsik è stato splendido, l’aggancio del belga favoloso, il tiro altrettanto meraviglioso. Mertens in quel momento è diventato il miglior marcatore nelle coppe europee del Napoli. Con il 20° gol (il 3° in questa Champions) ha scavalcato Cavani (19) e ha tenuto a distanza il suo capitano Hamsik, salito a 16.

100 gol con il Napoli per Mertens

Dries Mertens sta scalando la classifica dei cannonieri all time del Napoli e lo sta facendo in modo rapidissimo. Il belga, arrivato nell’estate del 2013, ha sempre segnato tanto, ma chiaramente da quando si è spostato e ha cambiato posizione in campo è diventato un vero bomber. Con la doppietta alla Stella Rossa Mertens è arrivato in tripla cifra: 100 gol con il Napoli. Un traguardo fantastico. Non sono tantissimi i calciatori che riescono a raggiungere un traguardo così in un club di prima fascia. E Mertens non è lontanissimo nemmeno dal vertice. Perché Hamsik, leader, è a 121. Maradona che segue ne ha segnati 115. Careca e Altafini ‘Ciro’ li aveva già superati, ora nel mirino ci sono Vojak (103), Cavani (104) e Sallusto (108).

Le parole di Mertens dopo la doppietta in Champions