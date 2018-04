Da Oradea con furore o, almeno, con quella grinta, tipica, da Hagi a Mutu, dei calciatori rumeni. Calciatori che spesso, qui in Italia, hanno trovato la propria terra promessa. Ed è proprio questo l’augurio del giovane Claudiu Micovschi del Genoa voglioso, dopo un avvicinamento alla disciplina piuttosto tardivo, a soli otto anni, di dimostrare la sua bravura, le sue doti tecniche, la sua progressione in allungo e realizzare i propri sogni.

Sogni, condivisi col Genoa, che lo vorrebbero portare lontano ma che, prima di realizzarsi, vanno coltivati con la forza della costanza, con l’allenamento ed una mentalità, una dedizione importante. E così, dagli inizi nella sua città natale al passaggio al Chievo e poi al Genoa, ecco tutto quello che c’è da sapere sul nuovo goiellino ligure e della Romania.

Dalla piccola Diosig a Marassi

Claudiu Micovschi ha cominciato tardi con il calcio, il suo primo approccio con il mondo del pallone arriva infatti quando il ragazzo nato a Oradea, si accasa alla piccola scuola calcio della piccola cittadina in cui vive, la Diosig Phoenix all’età di otto anni. Ma è subito amore a prima vista e pian piano diventa uno dei migliori. Così dopo cinque anni passa alla Dinamo Oradea per poi trasferirsi nel club più importante della zona, vale a dire il Luceafarul Oradea che ad oggi milita nella Serie B rumena. In quest’ultima, il talento romeno si mette in evidenza a tal punto da attirare l’attenzione di numerosi club con il Chievo che lo riesce a prendere in prestito per sei mesi, ma a spuntarla alla fine è il Genoa che nell’estate del 2015 lo mette sotto contratto per 3 anni.

Il sogno? Giocare al Real Madrid con l’idolo Bale

Adesso che è riuscito a cucirsi un ruolo importante nella Primavera rossoblù a suon di gol e ottime prestazioni ha due sogni: esordire in prima squadra (e chissà che Ballardini non lo esaudisca prima della fine di questo campionato) e debuttare nella Romania Under 21, essendo al momento una delle colonne portanti dell’Under 18. In realtà ce ne sarebbe un altro di sogno che però, al momento, sembra essere ancora lontano dal realizzarsi, ossia quello di giocare nel Real Madrid con il suo idolo Gareth Bale preso come modello per la sua evoluzione calcistica.

Stagione da incorniciare per Claudiu

Notare Micovschi è stato semplice. Già, perché la sua attuale stagione con il Genoa, è stata a dir poco strepitosa. I numeri, le qualità, le giocate e i gol del talento rumeno hanno messo in mostra il repertorio di uno dei calciatori più promettenti del vivaio rossoblù. In 29 presenze stagionali totali, tra campionato e coppa Primavera, contando anche il Viareggio, ha realizzato ben 15 gol, riuscendo anche a mettere a segno 4 assist. Già, il torneo di Viareggio, la vetrina più importante per ogni giovane, utile anche per Claudiu, per mettersi in evidenza e consacrarsi. Per lui infatti, sono bastate 2 partite per mostrare colpi importanti. Il rumeno ha realizzato 2 gol e tante belle giocate. Da incorniciare la sfida contro l’AZ Alkmaar, ovvero la sfida che ha poi preceduto la convocazione in nazionale Under 19 di Micoschi.

Ultimo pezzo pregiato di un vivaio da sogno per il Genoa

Un calciatore, insomma, bravo, in poco tempo, a crescere e segnalarsi tra i prospetti più interessanti nel panorama calcistico nazionale diventando, specie in questa fantastica annata nel suo Grifone, uno dei punti di riferimento del Genoa di mister Sabatini aggiungendosi, dunque, alla già ampia schiera di giovani ragazzi dal notevole potenziale emersi dall’ottimo vivaio dei rossoblù. Prima di lui infatti, il club di Preziosi è stato capace di lanciare calciatori come El Shaarawy, Perin, Sturaro, Mandragora, senza dimenticare Salcedo, Zanimacchia e ovviamente Pietro Pellegri che oggi milita nel Monaco dopo essere stato ceduto a suon di milioni di euro. Oggi Micoschi, dicevamo, è diventato uno dei pezzi pregiati del vivaio del Genoa, con la speranza di essere schierato in campo, anche solo per poco, nelle ultime giornate di Serie A. Valore di mercato totale? Ben 125mila euro in netta crescita.

Valore di mercato in ascesa: 125mila euro

Esterno offensivo mancino dotato di grande gamba, estro e dribbling, il calciatore rumeno è una di quelle speranze, green, che potrebbero far saltare il banco in casa Genoa. Un prospetto, un diamante grezzo da curare prima di esporlo al grande pubblico, nel palcoscenico della Serie A. Eppure, i suoi recenti miglioramenti, i suoi margini di sviluppo e la sua versatilità sull’arco offensivo, nel quale può giocare sia da ala destra che da esterno mancino, sia da trequartista che da prima punta, lo stanno facendo emergere con prepotenza e gli stanno garantendo un valore di mercato importante. Un ‘market value’ da 125mila euro, un market value in crescita, un market value da baby fenomeno pronto alla definitiva esplosione.