In attesa di vedere cosa accada in Europa contro il Paris Saint-Germain in Champions League, Gareth Bale si è dedicato in questi giorni a problemi ben più delicati e complessi. Dando una mano concreta alla propria famiglia, o meglio a quella della moglie colpita da una tragedia. Il compagno della cognata del gallese, infatti, si è tolto la vita lasciando nella disperazione e nel disagio moglie e figli.

E' per questo che Gareth Bale ha preso la situazione in mano donando subito alla sorella della moglie una casa nuova in cui abitare e cercare di dimenticare in fretta l'accaduto e un'auto con cui potersi spostare e riprendere laddove possibile la quotidianità. La famiglia della moglie ha infatti attraversato un momento molto difficile a causa di una tragedia che ha coinvolto il compagno della sorella Emma Rhys-Jones che si è suicidato. Un lutto che ha lasciato moglie e figli in una situazione economica davvero precaria tanto che Bale ha deciso di intervenire in modo concreto.

La crisi familiare e il gesto etremo.

Il futuro cognato del giocatore gallese ha deciso di togliersi la vita per paura di perdere i suoi figli, dal momento che i servizi sociali stavano indagando sulla sua situazione familiare che vedeva la crisi con la sorella della moglie. Un periodo difficile durante il quale la sorella Emma e il suo partner vivevano con i due figli in una roulotte.

Casa e auto, Bale cuore d'oro.

All'indomani della tragica scomparsa, l'esterno gallese del Real Madrid si è subito attivato. Gareth Bale ha investito 283.000 euro in una casa per la sorella della moglie, Katie, in Galles a Cardiff e ha anche comprato una macchina per gli spostamenti in città per la famiglia della moglie. Un modo pratico per cercare di far voltare subito pagina soprattutto per i piccoli nipoti, colpiti dalla scomparsa del padre.