La Serie A è l’unico dei grandi campionati europei ancora in bilico, nulla è stato ancora realmente definito, ma intanto si accendono già i motori del calciomercato. Gli operatori di ogni squadra sono pronti a realizzare dei grandissimi colpi. Tanti calciatori del nostro campionato piacciono a molte delle big d’Europa. E c’è già chi pensa a un’ulteriore svilimento della Serie A. In attesa di vedere se dalle parole si passerà ai fatti scopriamo qual è la top 11 dei calciatori con il più alto valore di mercato.

Alisson, portiere da quasi 50 milioni di euro

L’undici più ricco del campionato italiano è fenomenale. La squadra che ne viene fuori potrebbe tranquillamente lottare per il successo in Champions League. Il portiere titolare è Alisson (valutato 45 milioni) che in Champions è ancora in corsa con la sua Roma. Gli esterni difensivi sono l’interista Cancelo (25) e lo juventino Alex Sandro (40). I centrali sono il senegalese del Napoli Koulibaly (50 milioni) e l’olandese de Vrij, che il sito specializzato transfermarkt.com valuta circa 40 milioni. Anche se il centrale è in scadenza di contratto e cambierà casacca a costo zero.

Milinkovic Savic, il gioiello di Lotito

A metà campo c’è un fantastico duo tutto balcanico formato dal bosniaco Miralem Pjanic (quotato 60 milioni) che con la Juventus è cresciuto tantissimo e il serbo Milinkovic-Savic, che tocca i 70 milioni. Ma in tempi non sospetti il presidente della Lazio Claudio Lotito disse che per meno di cento milioni non avrebbe ceduto il suo gioiello.

Dybala il più costoso

In avanti c’è un quartetto offensivo strepitoso con sulle fasce Federico Bernardeschi (40 milioni) e Lorenzo Insigne (60) che affiancano in questa formazione virtuale due argentini, entrambi classe 1993 ed entrambi a caccia di un posto per il Mondiale di Russia, Paulo Dybala, che ha la valutazione più alta in assoluto della Serie A (100), e Mauro Icardi (70).

La top 11 dei calciatori con il valore più elevato della Serie A

Alisson (45 milioni), Joao Cancelo (25 milioni), de Vrij (40 milioni), Koulibaly (50 milioni), Alex Sandro (40 milioni), Milinkovic-Savic (70 milioni), Pjanic (60 milioni), Bernardeschi (40 milioni), Dybala (100 milioni), Insigne (60 milioni), Icardi (70 milioni)