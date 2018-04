Ha appena 18 anni e nessuna presenza in prima squadra, ma su Gabriele Corbo, difensore di proprietà dello Spezia, ci sono diversi top club italiani ed europei pronti a scommetterci. Su di lui è forte l’interesse del Bayern Monaco che farà di tutto per portarlo in Baviera già dalla prossima estate. E così dopo Pietro Pellegri, ecco dunque un altro millenial che potrebbe lasciare l’Italia in cerca di fortuna all’estero. Ma andiamo adesso a conoscere meglio il centrale difensivo dello Spezio Primavera e della Nazionale Under 18.

Napoletano itinerante

Nonostante la giovanissima età Gabriele Corbo vanta già numerosi club nel proprio curriculum, per una traiettoria che lo ha portato dal quartiere Vomero di Napoli, dove è nato e cresciuto (anche calcisticamente avendo militato per 7 anni nella scuola calcio partenopea Damiano Promotion), a La Spezia, dove è arrivato nel 2014, passando prima dagli Esordienti dell’Inter, dai Giovanissimi Regionali del Benevento, da vari provini con Inter e Juventus, e dalla Calcio Azzurri di Torre Annunziata. Un viaggio itinerante che non accenna a fermarsi e che vede come probabile prossima tappa Monaco di Baviera e i campioni di Germania del Bayern.

in foto: la scheda anagrafica di Gabriele Corbo (fonte Transfermarkt)

Il provino col Bayern, l’interesse di Arsenal e Valencia

Il ragazzo infatti, prima con i giovanissimi Nazionali, poi con gli Allievi e, in questa stagione, con la Primavera del club ligure, e con le ottime prestazioni con le Nazionali Under 16 e Under 18, ha attirato l’attenzione di alcuni grandi club del Vecchio Continente. In Italia piace molto alla Juventus che ne segue attentamente l’evoluzione, così come fanno gli spagnoli del Valencia e gli inglesi dell’Arsenal.

Ma se c’è una squadra che al momento sembra nettamente in vantaggio per accaparrarsi il difensore napoletano è proprio il Bayern Monaco che si è mosso con largo anticipo offrendogli ad inizio marzo un periodo di prova di 7 giorni presso l’FC Bayern Campus, una delle strutture più avanzate al mondo per la formazione e crescita di giovani calciatori. E nonostante, a fine mese sia poi arrivata la firma sul primo contratto da professionista con scadenza giugno 2022 con lo Spezia, il club ligure difficilmente potrebbe dire di no ad offerte importanti dal punto di vista economico (secondo indiscrezioni l’offerta dei tedeschi dovrebbe superare il milione e mezzo di euro). Anche se, alla fine, sarà decisiva come sempre la volontà del calciatore.

A post shared by Gabriele Corbo ⚽️⚡️ (@gabriele_corbo) on Mar 5, 2018 at 12:31pm PST

Il ‘nuovo’ Rugani che studia da Bonucci

Ma cos’è che ha attirato l’attenzione di questi grandi club europei? Basta dare un’occhiata alle gare disputate da Corbo sia con la maglia dello Spezia che con quella dell’Under 18 di Daniele Franceschini per accorgersi immediatamente quali sono le qualità principali del 18enne napoletano che da molti viene paragonato al difensore della Juventus Daniele Rugani con alcuni che addirittura ci intravedono invece il capitano del Milan Leonardo Bonucci. In campo è il leader indiscusso della retroguardia che detta i tempi d’uscita e guida i compagni, unisce senso della posizione e fisico ad un piede educato che gli permette di fungere da regista arretrato impostando la manovra da dietro privilegiando i passaggi corti e rapidi ma senza disprezzare anche quasi sempre precisi lanci lunghi.