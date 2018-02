Cristiano Ronaldo resterà al Real Madrid? Rinnoverà il contratto in scadenza nel 2020 e otterrà l'aumento di stipendio? Florentino Perez lo accontenterà, portando a livello di Messi (48 milioni) e Neymar (36.8) oppure le strade dei blancos e di CR7 sono destinate a separarsi a fine stagione? Dovesse accadere quest'ultima ipotesi, il domino degli attaccanti scatenerebbe un giro di valzer tra club e calciatori nella prossima sessione estiva delle trattative. Qualcosa di pazzesco: il portoghese a Parigi, il brasiliano e Mauro Icardi in Spagna. Fantamercato ma a giudicare dalla capacità di spesa dei club coinvolti tutto può accadere. A cominciare dal fatto che alla fine la stella lusitana non si muoverà dalla capitale iberica e riceverà un ‘ritocco' dello stipendio come segno di fiducia e di rispetto da parte della società.

Quanto guadagna Ronaldo? L'ingaggio attuale è di 21 milioni di euro netti (25, compresi i bonus) ma secondo le ultime notizie rilanciate dal quotidiano spagnolo ‘Abc' il Real Madrid ha pronta una proposta da sottoporre al cinque volte Pallone d'Oro: alzare l'asticella dello stipendio fino a 30 milioni (bonus esclusi), sì da raggiungere una somma molto vicina a quanto percepito da O Ney in Francia. Un'offerta importante per un calciatore di 32 anni che potrebbe mettere nero su bianco a fronte di un sostanziale adeguamento (+9 milioni) nella prossima estate, periodo che sarà una sorta di linea spartiacque: o resta oppure dirà addio cedendo alle lusinghe milionarie che non mancano di certo.

Ok, la cifra è giusta. Il presidente del Real Madrid non è intenzionato a spingersi oltre quella somma. Sarebbe giusto investire tanto su un calciatore che inizia a essere un po' troppo oltre i propri limiti sia anagrafici che fisici? No, non è mai stata la politica dei blancos ma serve trovare la giusta mediazione per trattenere un calciatore che fa brand, attira sponsor e negli ultimi anni ha fatto la differenza nella conquista di trofei importanti. E così, rispetto al malcontento degli ultimi tempi, CR7 avrebbe già espresso alla società la volontà di proseguire la sua avventura al Real Madrid, a prescindere anche dalla questione contrattuale (ribadisce il giornale spagnolo), mettendo a tacere ogni speculazione che rimbalza dalla Francia (Paris Saint-Germain) oppure dall'Inghilterra (Manchester United).