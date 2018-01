Il rumore della caduta del Real Madrid è ancora ben udibile in tutta Europa. Dopo una stagione deludente nella Liga, i "Blancos" hanno anche dovuto affrontare l'onta dell'eliminazione dalla Coppa del Re. A cancellare il nome della squadra di Zinedine Zidane dal tabellone delle quattro semifinaliste, ci ha infatti pensato il "piccolo" Leganes: capace di vincere 2 a 1 nel tempio del "Bernabeu". I due schiaffoni presi da Cristiano Ronaldo e soci, hanno dunque lasciato il segno. E non solo metaforicamente.

Il più colpito da questa "tragedia" sportiva è parso essere proprio il portoghese: affranto dopo la clamorosa sconfitta e con un occhio nero in seguito alla brutta ferita al volto riportata contro il Deportivo La Coruna. Nonostante la crisi evidente della suo Real, CR7 ha però voluto incoraggiare i compagni a non mollare: "Forza squadra, coraggio madridisti, abbiamo ancora tante battaglie da vincere".

A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Jan 25, 2018 at 4:42am PST

La panchina traballa.

Il messaggio social del talento di Madeira, pubblicato sul suo profilo Instagram, è arrivato quasi in contemporanea con le parole di Zidane. Accerchiato dalle critiche e dalle polemiche, il tecnico ha ammesso di sentirsi in discussione: "E' stata una notte durissima. Sono il responsabile e sono arrabbiato con me stesso – ha spiegato Zizou, in conferenza stampa – Ora dovrò analizzare la situazione, ma troverò il rimedio per uscire dalla crisi. Mi sembra evidente che mi giocherò la panchina contro il Paris Saint-Germain in Champions League".

Distante 19 punti dalla vetta della Liga, attualmente di proprietà dei rivali blaugrana, l'allenatore transalpino è dunque chiamato ad invertire velocemente la rotta. Dovesse viceversa persistere il momento negativo delle "merengues", Florentino Perez potrebbe davvero pensare ad un cambio in panchina. I nomi per il dopo Zidane, sono già sul tavolo del presidente e il primo in cima alla lista è quello di Antonio Conte.