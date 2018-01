Le strade del Real Madrid e di Cristiano Ronaldo al termine della stagione potrebbero davvero separarsi. Rumors di questo tipo si rincorrono da tempo, ma adesso pare che Florentino Perez abbia detto a Jorge Mendes, il potente procuratore di CR7, di poter prendere in esame delle offerte concrete per il cinque volte Pallone d’Oro per la prossima estate. La notizia l’ha svelata il quotidiano portoghese ‘Record’, secondo cui i problemi sono sopraggiunti dopo il mancato adeguamento contrattuale del trentaduenne attaccante.

CR7 pretende 50 milioni annui.

Cristiano Ronaldo avrebbe chiesto un ulteriore adeguamento del contratto, che lui ha firmato quattordici mesi fa fino al 2021 con un ingaggio da oltre venti milioni netti. Ma CR7 ha visto il suo grande e storico rivale Leo Messi prolungare in modo faraonico il suo contratto e allora ha chiesto circa 50 milioni netti l’anno, d’altronde il portoghese non vuol essere mai inferiore a Messi. Ma Perez ha detto di no, a quelle cifre non si rinnova. Ronaldo in Champions continua a fare il fenomeno, ma nella Liga ha segnato pochissimo. E così il futuro di Cristiano Ronaldo è diventato incredibilmente incerto.

United e PSG.

Dunque CR7 può cambiare aria la prossima estate. Sono poche le squadre che possono permettersi di ingaggiare il portoghese, fondamentalmente due: il Manchester United e il Paris Saint Germain. Ronaldo ha sempre dichiarato che un giorno gli piacerebbe rivestire la maglia dei Red Devils, allenati dal connazionale José Mourinho. Allo United serve un leader vero come CR7 e hanno una forza economica enorme e potrebbero pagare un super ingaggio a Ronaldo. Mentre il Paris Saint Germain potrebbe cercare di dare vita a un grande sogno di mercato, e chissà che non nasca addirittura una trattativa con oggetti dello scambio CR7 e Neymar, che Perez vorrebbe come nuova stella dei ‘blancos’.