Il Real non molla, anzi rilancia. Cristiano Ronaldo starebbe cercando casa a Londra, i tabloid anglosassoni lo vedono già con di nuovo la maglia del Manchester per la prossima stagione. Ma in tutto questo la Casa Blanca prova a rispondere con i fatti e non a semplici rumors: ci sarebbe pronto un rinnovo importante, in pratica a vita, per il fenomeno portoghese e la garanzia di una squadra ancora più forte e completa rispetto a quella attuale.

Cr7-Real, area di rinnovo.

Cristiano Ronaldo e il Real Madrid si sposano per l'eternità. Perché se è vero che dietro l'angolo c'è un nuovo rinnovo e ritocco di contratto, ciò significa solamente che il portoghese e il club spagnolo resteranno insieme fino alla fine della prestigiosa e vincente carriera del numero 7 blanco. In Spagna infatti sono sicuri: c'è un nuovo ritocco sul contratto che porterà il buon Cr7 dagli attuali 24 milioni netti l’anno a guadagnare una cifra prossima ai 40, come attualmente possono vantare solo Messi e Neymar.

Il contratto da top player: 40 milioni netti l'anno.

Un contratto da top player vero, che lo tiene al riparo da eventuali attacchi di mercato estivi. Neymar insegna, nulla è impossibile mettendo mano al portafogli ma ciò renderebbe davvero arduo trovare il modo di strappare Ronaldo al Real. Soprattutto se il giocatore stesso è soddisfatto della propria condizione economica e non solo. Perché dietro al rinnovo Florentino Perez sta preparando anche delle garanzie tecniche importanti che dovrebbero convincere Cristiano Ronaldo a non ascoltare alcuna sirena esterna. Tra gli obiettivi di mercato della Casa Blanca ci sono giocatori che dovrebbero rendere la squadra davvero formidabile.

Hazard e Kane le garanzie tecniche.

Zidane ha chiesto – ed avrà a giugno – Eden Hazard, legato al Chelsea fino al 2020 ma pronto a lasciare Londra per trasferirsi a Madrid. Oltre al trequartista di riferimento il Real cerca anche un attaccante di ruolo decisamente più prolifico di Benzema. In cima alla lista dei preferibili, rimangono Lewandowski e soprattutto Harry Kane, dal Tottenham.