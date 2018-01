Il 2017 di Cristiano Ronaldo è stato favoloso. Il Real Madrid per la prima volta nella sua lunga e vincente storia ha conquistato cinque titoli nell’anno solare (Liga, Champions League, Supercoppa di Spagna, Supercoppa Europea e Mondiale per Club). CR7 ha messo la firma in ognuno di questi successi, a livello personale si è tolto lo sfizio di vincere per la quinta volta il Pallone d’Oro e in un’intervista rilasciata al quotidiano ‘As’ ha definito incredibile la sua stagione: “Il 2017 è stato un anno incredibile, a tutti i livelli”.

Da Madera al tetto del mondo.

Ha aperto il suo cuore CR7, che sta trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza a Madera, e dalla sua città ha ricordato i suoi sogni, di quando era un bambino che sognava di vincere la Champions League: “Per me è una sensazione tremenda guardare avanti e vedere quello che ho fatto da quando ho iniziato a dare calci a un pallone per le strade di Madera”.

Talento e sacrificio.

Cristiano Ronaldo è diventato il primo giocatore nella storia a realizzare almeno un gol in tre finali di Champions, gli ultimi a Cardiff contro la Juventus. Il portoghese ha parlato del suo talento, ma non ha dimenticato l’aiuto che ha avuto in tutti questi anni da chi ha lavorato con lui: “Sono stato benedetto dal talento, ma ho lavorato tantissimo per tirar fuori il meglio di me stesso. Ma non ci sarei riuscito senza la collaborazione di tante persone che mi hanno aiutato”.

L’appoggio determinante della famiglia.

Oltre al fondamentale aiuto dei compagni di squadra, e di un paio di tecnici (come Ancelotti e Ferguson), CR7 ha ricordato l’appoggio determinante della sua famiglia e degli amici

Fondamentale per me è stata la mia famiglia che mi è stata sempre vicina nei momenti buoni e in quelli meno buoni, ma importantissimi sono stati anche i miei amici e non dimentico quelli che hanno creduto in me quando ero solo un ragazzo pieno di sogni, i miei allenatori e i miei compagni di squadra.

CR7 e i fan social.

Infine un grande ringraziamento Cristiano Ronaldo lo ha rivolto ai suoi fan, che sono quasi 300 milioni tra coloro che lo seguono su Facebook, Twitter e Instagram: “Un grazie davvero speciale lo rivolgo ai miei fan, il loro appoggio è per me una fonte di ispirazione”.