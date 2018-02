Dopo l’inizio scoppiettante di questa due giorni di Champions questa sera andrà in scena quello che è il match clou di questi ottavi di finale di Champions. Al Santiago Bernabeu si affronteranno infatti i campioni in carica del Real Madrid e il ricchissimo Paris Saint-Germain. A confronto ci saranno dunque due delle squadre più forti del Vecchio Continente, due delle compagini che ambiscono a vincere la Champions League. Una “finale anticipata” che metterà l’uno di fronte all’altro due dei migliori calciatori al mondo, vale a dire Cristiano Ronaldo e Neymar, due delle giovani stelle più lucenti, cioè Mbappé e Asensio, due dei centravanti più prolifici d’Europa, ma anche due modi diversi di fare calcio. Ma soprattutto si scontreranno due dei club più ricchi del panorama internazionale.

Un parco giocatori da oltre un miliardo e mezzo di euro.

Al Bernabeu infatti si sfideranno due delle rose più costose d’Europa. Da un lato ci sarà quella del Real Madrid valutata dal sito specializzato Transfermarkt ben 858,5 milioni di euro, dall’altra quella da cui potrà pescare invece Unai Emery con un valore di mercato complessivo da 756,5 milioni di euro. Una sfida stellare dunque da oltre un miliardo e mezzo di euro (precisamente un miliardo 615 milioni di euro), tra la seconda e la quarta squadra più “preziose” del mondo.

in foto: Confronto valore rose tra Real Madrid e Psg (fonte Transfermarkt)

Rosa Real: Cristiano Ronaldo e tanto altro.

L’una di fronte all’altra due rose che possono vantare su tantissimi campioni dalla valutazione elevata. Tra le fila dei padroni di casa ci sarà Cristiano Ronaldo che, a dispetto dei 33 anni appena compiuti, è ancora valutato 120 milioni di euro, ma non solo. Zinedine Zidane vanta difatti anche giocatori del calibro di Toni Kroos (80 mln), Gareth Bale (75), Isco (75), ma anche dei vari Karim Benzema (50), Marcos Asensio (50), Daniel Carvajal (45), Casemiro (40), Sergio Ramos (40), Luka Modric (40), Marcelo (40) o Raphael Varane (40). Insomma ben 12 calciatori il cui valore di mercato supera i 40 milioni di euro: nessuno in Europa può disporre di così tanta abbondanza.

in foto: I due calciatori "più preziosi" di Real Madrid e Psg (fonte Transfermarkt)

Neymar, Mbappé, Cavani: attacco da 360 milioni.

Nemmeno il Paris Saint-Germain nonostante in estate sia stato protagonista del più caro acquisto della storia del calcio pagando al Barcellona la clausola rescissoria da 222 milioni di euro del brasiliano Neymar oggi, secondo Transfermarkt, valutato “solo” 180 milioni. Infatti tra i calciatori di cui può disporre Unai Emery, oltre al già citato ex Barça, sono “soltanto” in sette ad avere un valore di mercato superiore ai 40 milioni di euro: Kylian Mbappé (120 mln), Marco Verratti (70), Edinson Cavani (60), Adrien Rabiot (45), Angel Di Maria (40), Julian Draxler (40), e Marquinhos (40). Ma neanche i Blancos possono disporre di un tridente così “prezioso” come quello formato da Neymar, Cavani e Mbappé.

Due fatturati sopra il mezzo miliardo di euro.

Un parco giocatori ricchissimo dunque per entrambe le squadre, ma non solo. Sia il Real che il Psg sono difatti tra le squadre con il maggior fatturato annuale a livello mondiale. Prendendo in esame gli ultimi due bilanci disponibili (quello 2016/2017 per i madrileni, quello 2015/2016 per i parigini) si evince infatti come il totale dei ricavi derivanti da stadio, diritti televisivi, merchandising e sponsorizzazioni superi abbondantemente in entrambi i casi il mezzo miliardo di euro. Ma anche come, nonostante gli elevati costi operativi (spese gestionali, ingaggi, acquisto giocatori, manutenzione impianti sportivi, ecc..), riescano a chiudere entrambe il proprio bilancio con un segno positivo. Detto ciò però questa sera non saranno i tantissimi milioni di euro ad andare in campo, ma tantissimi campioni che sono chiamati a non deludere le attese, cioè quelle di assistere ad una vera e propria “finale di Champions League anticipata” nella quale saranno presenti ben sette degli 11 calciatori scelti nella formazione dell'anno al termine della scorsa edizione della massima competizione europea per club. Sarà dunque la giusta occasione per confermare di valere tutti questi soldi.