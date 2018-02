Toccherà alla Juventus aprire gli ottavi di finale di Champions League. All'Allianz Stadium martedì 13 febbraio arriverà il Tottenham, mentre in contemporanea la corazzata Manchester City sarà ospite del Basile,a in un match sulla carta senza storia. Il piatto forte però è in programma il giorno di San Valentino con il super confronto Real Madrid-Psg, con la sfida nella sfida tra Ronaldo e Neymar, con il brasiliano che potrebbe anche raccogliere l'eredità di CR7 in futuro al Bernabeu.

Real Madrid-Psg match clou degli ottavi di finale di Champions League.

Nelle scorse stagioni i pronostici tra Real Madrid e Psg sarebbero stati tutti a favore degli spagnoli. La musica però in stagione sembra essere cambiata e i campioni d'Europa in carica dovranno fare i conti con una squadra che con Neymar e Mbappé ha fatto un salto di qualità eccezionale. Se la squadra francese sembra avere una consapevolezza dei propri messi assai importante, le merengues sono a caccia di risposte importanti. La Liga è ormai compromessa, e Zidane vuole arrivare fino in fondo in Champions in una stagione che dopo la vittoria del Mondiale per Club, è stata avara di soddisfazioni.

Psg pronto a rompere la maledizione Champions.

Per il Psg i tempi sembrano maturi per rompere il tabù Champions: nelle ultime stagioni i Bleus si sono fermati ai quarti tre volte di fila, sconfitti due volte dal Barcellona e una dal Chelsea L'anno scorso è andata anche peggio perché agli ottavi hanno dominato 4-0 il Barca in casa per poi subire l'1-6 del Camp Nou, la rimonta più eclatante della storia delle coppe . Quale migliore occasione dunque, se non quella di affrontare e batte i campioni d'Europa in carica

Ronaldo vs Neymar, sfida tra presente e futuro al Real?

In vista di Real-Psg (che sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Canale 5), occhi puntati sulla super sfida a distanza tra Cristiano Ronaldo e Mbappé. CR7 in stagione ha fatto vedere le cose migliori soprattutto in Europa dove ora vivrà il confronto con il brasiliano. E per quest'ultimo il match del Bernabeu potrebbe essere un anticipo di una situazione che potrebbe diventare consuetudine in futuro. Non è un mistero infatti il forte interesse dei madrileni per O'Ney che a fine stagione potrebbe nuovamente scrivere la storia del calciomercato con un trasferimento da record.

Il programma degli ottavi le altre partite di Champions.

La prossima settimana poi sarà il turno di altre 4 sfide per gli ottavi di finale di Champions. Il clou sarà rappresentato da Chelsea-Barcellona, ultima chance di Conte per arrivare a fine stagione in programma il 20 febbraio come Bayern Monaco-Besiktas. Le altre due gare saranno quelle tra Siviglia e United, e tra l'altra italiana Roma e lo Shakhtar. I giallorossi sperano di "vendicare" il Napoli.