Quanto guadagna Neymar? Qual è lo stipendio reale, al lordo e al netto delle tasse del brasiliano? A fare i conti in tasca al brasiliano (più in generale ai calciatori che militano nella Ligue 1) ci ha pensato il quotidiano sportivo L'Equipe che, nel giorno del compleanno della stella sudamericana, pubblica tutti gli ingaggi del campionato transalpino. Il più alto lo percepisce l'ex Barça ma che beneficiasse di introiti da nababbo non è una novità. A stupire, invece, è il dato disaggregato a fronte dei 36.8 milioni lordi (20.5 netti) che all'anno transitano sui suoi conti e gli consentirebbero di coprire le spese di una piccola società della Serie A francese – l'Amiens – che fattura 25 milioni all'anno.

Minuto, giorno, mese, anno. Con un paio di battiti di ciglia (66 centesimi al secondo) s'è pagato il caffè e il resto è mancia da bar. In un minuto (40 euro) può permettersi pizza e birra, lascia un'attenzione al cameriere e gli restano spiccioli per sigarette e chupa chups. In un'ora, mentre fa la doccia e poi un po' di zapping sul divano, si ritrova in tasca 2383 euro che diventano 57 mila al giorno, 1 e 715 mila al mese a fronte di un'imposizione fiscale del 44.05% che dà una sforbiciata ai 3.067.000 lordi incassati mensilmente. E dice che al di là delle Alpi non si sta poi così bene… gli manca la competizione vera, poi dà un'occhiata alla disponibilità di credito e gli passa la saudade blaugrana.

Com'è bella (e ricca) Parigi. Nemmeno i compagni di squadra se la passano male, il Paris Saint-Germain sa come accontentare/coccolare le proprie stelle. E così, subito dopo l'ex Santos, sul podio dei calciatori più pagati in Francia, ci sono Cavani e Mbappé, che percepiscono circa 1.5 milioni di euro lordi al mese (18 milioni lordi a stagione). E credete che di fronte a questo abbia valore tirare un calcio di rigore in più o in meno? No, sicuramente. Nemmeno per il ‘flaco' Pastore che a Parigi guadagna 770 mila euro lordi al mese e poi vi chiedete come mai abbia scelto di restare a Parigi piuttosto che accontentarsi dell'obolo dell'Inter. Nella lista dei ‘paperoni' c'è anche il colombiano Radamel Falcao del Monaco (9 milioni lordi a stagione, 750mila al mese) che guadagna quasi il doppio rispetto a Mario Balotelli che a Nizza intasca 450mila euro lordi.

Dalle stelle alle stalle. Il ‘lato b' della medaglia del calcio francese – a testimonianza della grande differenza di valori in campo anche dal punto di vista economico – è il monte ingaggi dell'Amiens, una formazione in corsa per evitare la retrocessione. Dispone di un budget totale du 25 milioni di euroe ha un monte ingaggi da 6 milioni di euro complessivi. Il giocatore più pagato, Moussa Konaté, riceve 40.000 euro al mese. Qualcuno non si spinge oltre i 2.800 euro al mese, quel che O Ney guadagna in un'ora.

Chi è l'allenatore più pagato in Francia? Tra i tecnici è Unai Emery del Psg ad avere lo stipendio più alto (450.000 euro lordi al mese), davanti a da Leonardo Jardim del Monaco (350.000), Claudio Ranieri del Nantes (340.000) e Rudi Garcia dell'Olympique Marsiglia (250.000). Ma prima di essere esonerato dal Lille era Marcelo Bielsa l'allenatore più caro della Ligue 1 con 560.000 euro al mese.