Neymar e Cavani formano una coppia d’attacco straordinaria, segnano a raffica, dominano in Francia e sognano la vittoria in Champions League. Ma non vanno d’accordo come Holly Hutton e Tom Becker, i gemelli del gol della ‘New Team’, squadra principale del cartone ‘Holly & Benji’. In più di un’occasione i due non se le sono mandate a dire. Il braccio di ferro lo ha sempre vinto il brasiliano, forte dei 222 milioni di euro spesi dal PSG per comprarlo. O’Ney ha spiegato perché nel match con il Digione non ha lasciato battere il rigore al compagno di squadra.

Le lite tra Neymar e Cavani.

I due fenomenali attaccanti hanno litigato molto presto, già nel mese di settembre quando nel match con il Lione in due occasioni si mandarono a quel paese. Dopo quell’incontro Neymar ottenne lo scettro da rigorista e lo tolse a Cavani, che di quei rigori in realtà avrebbe bisogno adesso che è in lotta per la vittoria della Scarpa d’Oro.

Perché Neymar non ha lasciato il rigore con il Digione a Cavani.

Dieci giorni fa nel match di campionato con il Digione, che è stato travolto ed è andato via dal ‘Parco dei Principi’ con un sono 8 a 0, Cavani segna il gol d’apertura ed eguaglia così il record di gol nel club di Ibrahimovic. Neymar partecipa alla festa segnando in più di un’occasione.

Nel finale di partita l’arbitro decreta un rigore per la squadra di casa che Neymar non lascia a Cavani, che perde l’occasione di diventare il primatista assoluto di gol con il club (il record comunque lo ha battuto nel match con il Montpellier). Neymar lo trasforma tra le polemiche. In un’intervista al ‘Daily Mail’ l’asso brasiliano ha detto chiaro e tondo che lui è il rigorista della squadra e la scelta l’ha presa l’allenatore, che è colui che prende tutto le decisioni principali