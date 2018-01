Neymar ha un stipendio da 37 milioni di euro netti a stagione e in Francia guadagna circa 4 mila euro all'ora. Il suo trasferimento dal Barcellona al Paris Saint-Germain è stato ribattezza l'affare del secolo considerata la portata economica: 222 milioni della clausola rescissoria, 600 milioni complessivi d'investimento considerati anche ingaggio, bonus e commissioni per tutta la durata del contratto. Il brasiliano è una star, ha tutto e può permettersi tutto eppure non è felice. Cosa gli manca? La competizione vera, avversari forti, stimoli giusti: ritiene la Ligue 1 un campionato scarso e molto difensivo, non adatto alle sue velleità come rilanciato dal quotidiano sportivo L'Equipe.

La domanda sorge spontanea: se ne accorge solo adesso? O Ney era già al top: giocava nel Barcellona, una delle super potenze internazionali del calcio, accanto a Lionel Messi (uno dei giocatori più forti al mondo) e a Luis Suarez, in un club che ha una storia, una tradizione di successi e giocatori icona (Iniesta) tanto in Spagna quanto in Europa; aveva un ingaggio alto, da 16 milioni netti, e una prospettiva di carriera (con tanto di soddisfazioni economiche) spalancata davanti. Perché ha lasciato la Catalogna? Già, perché… per conquistare il Pallone d'Oro e non stare più all'ombra della Pulce, per i soldi: tutte motivazioni plausibili meno una, visto che chiudere la porta in faccia ai blaugrana è da sciocchi, non calciatore che ha sale in zucca.

Saudade catalana. La tristezza di Neymar potrebbe essere ribattezzata così, con tanto di fischi (quelli dei tifosi che lo hanno beccato per il rigore del record non concesso a Cavani nell'8-0 al Digione) che hanno alimentato in lui la convinzione di non sentirsi amato, apprezzato abbastanza. Non come vorrebbe. Mal di pancia passeggero, capricci da star volubile oppure c'è dell'altro? A preoccupare il Psg è il malcontento dell'ex Barcellona che non sarà in campo (dopo il Lione in campionato) nemmeno nella partita di Coppa contro il Guingamp.

La confessione. Il giocatore avrebbe raccontato agli amici che preferisce la Spagna alla Francia… soprattutto adesso che il Real Madrid s'è messo sulle sue tracce con l'idea di rivoluzionare il tridente dei blancos chiudendo l'era di Cristiano Ronaldo e portando il brasiliano al Bernabeu. Sarà dura davvero convincere il Psg che non ha intenzione di privarsi della sua stella vincolata fino al 2021 ma senza clausola rescissoria.