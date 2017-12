Il CIES, l’osservatorio indipendente del mondo del calcio, ha pubblicato uno studio e ha stabilito quali sono i 110 giocatori più costosi al mondo. Le sorprese non mancano, perché la classifica è tutt’altro che banale. Nella top ten non c’è Cristiano Ronaldo, mentre Messi si trova solo al quarto posto. Il primo italiano è Lorenzo Insigne, poco fuori i primi trenta.

Neymar numero 1.

La clausola stabilita dal Barcellona per Neymar che senza battere ciglio ha pagato il Paris Saint Germain la scorsa estate rappresenta secondo il CIES rappresenta in modo quasi perfetto il valore del brasiliano, che secondo l’osservatorio ha un valore di mercato di 210,7 milioni di euro, i francesi lo pagarono 222 milioni. Non deve stupire il primato di Neymar, perché il grande valore tecnico e l’età lo rendono migliore rispetto a Ronaldo e Messi.

Podio Tottenham.

Alle spalle di O’Ney ci sono due giocatori del Tottenham, che sfideranno la Juventus negli ottavi di finale di Champions League. Dele Alli, grande talento degli Spurs, ha una valutazione di 155,1 milione, mentre Harry Kane, il miglior bomber dell’anno solare, ne vale 153,6.

Nella top ten due juventini.

Solo quarto Leo Messi (151,7) che precede di un soffio Griezmann (150,3) e il compagno d’attacco Luis Suarez (140,8). Settimo posto per un altro francese Paul Pogba, che nonostante un’annata a fasi alterne è valutato 134,3 milioni di euro. Ottavo Gonzalo Higuain (120), decimo ‘La Joya’ Dybala (115,3). In mezzo ai due juventini c’è Hazard (117,2).

Insigne primo italiano.

Gli attaccanti italiani non brillano, ma si difendono. Lorenzo Insigne occupa la 32esima posizione e ha un valore stimato di 75 milioni di euro. Belotti lo segue quasi a ruota, il ‘Gallo’ è 36esimo con 71,9 milioni. Un po’ più giù c’è Ciro Immobile (52,8) che precede il capocannoniere dello scorso campionato Edin Dzeko (51,5).