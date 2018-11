Parafrasando un vecchio adagio: chi trova un Cristiano Ronaldo, trova un tesoro. Che te ne fai del principe azzurro? Nulla, quella è cosa da ragazzine che credono ancora alle favole. CR7 è molto di più della trasposizione fiabesca ma è il prototipo moderno del calciatore/imprenditore/manager di sé stesso partito dalla periferia del mondo del pallone (Funchal, Portogallo) fino ad affascinarlo, invaderlo e poi conquistarlo con il suo brand. Il marchio del campione che non è solo macchina da gol e prodezze tecniche ma soprattutto icona dell'uomo business capace di costruire attorno a sé un impero da 100 milioni di euro che si rinnova ogni 365 giorni. E lo stipendio (perdonate l'eufemismo) da 31 milioni di euro netti all'anno che percepisce dalla Juventus è solo una parte degli introiti che sono il riverbero della sua grande popolarità.

Quanti sono 100 milioni di euro l'uno sopra l'altro? Quanto spazio occupano? Boh… però se vi serve un esempio un esempio di tanta magnificenza vi basti sapere questo. Un tweet dell'asso portoghese, pochi caratteri lanciati come un sasso nel mare del community che annovera circa 140 milioni di seguaci (grande 4 volte il distretto metropolitano di Tokyo), vale quasi 300 mila euro.

in foto: L’orologio da 2 milioni di euro al braccio di Cristiano Ronaldo

Quanto guadagna Cristiano Ronaldo. In un battito di ciglio ha già messo da parte 1 euro. Nel giro di un'ora (il tempo di alzarsi con comodo, bere un caffè, fare una doccia e mangiare qualcosa a colazione) ha guadagnato 3500 euro. In un giorno ha incassato 85mila euro, in un mese arriva a 2 milioni e 635mila euro, in un anno tocca quota 31 milioni. Cosa volete che sia consumare due bottiglie di vino pregiato e spendere 31 mila euro in un quarto d'ora una persona del genere? Niente. Un sorso e via, fino alla prossimo sfizio/agio da straricco che non deve chiedere mai.

Griffe, gioielli, jet privato, parco macchine. Come si dice, lui può. Può l'orologio da 2 milioni di euro, tempestato di diamanti. Può un loft da 19 milioni nelle Trump Tower. Può un jet privato da 19 milioni. Può ancora un parco macchine (18 bolidi di lusso) dal valore di quasi 20 milioni nel quale spiccano Ferrari, Rollys Royce, Maserati, Audi, Lamborghini e un gioiello chiamato Bugatti Chiron dal valore di circa 3 milioni, prodotta solo in 500 esemplari che su strada vanno come un missile. Può Gucci, Hermes, Armani e una griffe personalizzata. Può una catena d'alberghi che porta le sue iniziali. Può ville extra-lusso dotate di ogni comfort, anche quelli inimmaginabili. Può uno scalo aeroportuale a lui dedicato con tanto di busto. Può tutto o quasi, quando trovi il suo volto sulle confezioni di pollo fritto, di olio per motore e su prodotti di bellezza. E' Cristiano Ronaldo, il volto per eccellenza della Nike, la Casa americana che gli garantisce un vitalizio annuo da 24 milioni di euro. E' CR7, tutti il resto sono fatti suoi.