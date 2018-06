Neymar è sbarcato in Russia e non è passato inosservato: l'attaccante del Paris Saint-Germain, che ha da poco recuperato da un infortunio, si è fatto notare quando è sceso dall'aero e quando è approdato nell'hotel che ospiterà la Seleçao nella prima fase per uno zaino dorato sul quale si vedono i volti dei suoi familiari. Come spesso accade i calciatori si fanno notare per accessori molto appariscenti e che subito saltano agli occhi e, oltre al valore di circa 800 euro, che per i guadagni del numero 10 sono una cifra modesta, l'impatto è molto più vistoso se ci si ferma a notare i volti di mamma, papà e sorella in primo piano sullo zainetto dorato.

Neymar ha sempre dimostrato di essere molto legato alla famiglia e quando la tv brasiliana Globo ha ricreato la casa d’infanzia a San Vicente, con una puntata registrata mentre il 10 del Brasile era ancora infortunato, e la stella del PSG è stata protagonista di un autentico viaggio nel passato insieme alla sua famiglia. Nelle ultime uscite Neymar è parso particolarmente in forma e non è detto che questo riposo forzato non gli abbia permesso di arrivare in Russia con una forma fisica migliore rispetto agli altri che hanno giocato molte più gare con i club.

Lo zaino di Paul Pogba

Un altro calciatore che si fa spesso notare per il suo look eccentrico è Paul Pogba: il centrocampista francese del Manchester United è stato fotografato all'aeroporto di Sheremetyevo con uno zaino che ritrae il suo volto, insieme ai colori della bandiera francese. Un accessorio parecchio autoreferenziale per l'ex juventino ma molto in linea con il personaggio. L'effetto di queste trovate è sempre lo stesso: far parlare di sé, in attesa che sia il campo e gli osservatori di tutto il mondo ad esaltare o criticare le loro prestazioni in campo.