Neymar in lacrime non è una scena di tutti i giorni ma la tv brasiliana Globo ha fatto una sorpresa all'attaccante della nazionale verdeoro e ha fatto commuovere il numero 10 del Brasile: nel corso di Caldeirao do Huck, una trasmissione televisiva brasiliana registrata mentre Neymar era ancora infortunato come si vede dal tutore alla gamba, è stato riprodotto l'ambiente della casa di San Vicente, sulla costa di San Pablo, in cui il giocatore del Paris Saint-Germain è cresciuto con mobili e oggetti posizionati allo stesso modo grazie alla collaborazione del papà e della mamma. Il padre, Neymar da Silva Senior, ha affermato che "in quella casa sono arrivate le prime offerte per mio figlio".

Il numero 10 del Brasile è scoppiato in lacrime di commozione e, subito dopo, ha potuto sfogarsi con la sua famiglia, compresa la fidanzata Bruna Marquezine, che lo ha raggiunto sul set, per essergli vicino in un momento molto delicato.

Neymar: In Russia per vincere

Io e i miei compagni andiamo in Russia per vincere i Mondiali.

Neymar ha le idee chiare: vuole la Coppa del Mondo senza se e senza ma. Il fuoriclasse del Brasile, in un'intervista a Style Magazine del Corriere della Sera, ha voluto esprimere la sua idea su come andranno affrontate le partite del Mondiale, dove non bisogna sottovalutare nessuno: "Tutte le squadre qualificate meritano il massimo rispetto perché si sono conquistate la partecipazione con merito, grazie alla qualità del proprio calcio". Infine un passaggio sull'assenza dell'Italia: "Non me lo aspettavo! Avrei davvero voluto vedere gli Azzurri ai Mondiali". La Seleçao è la squadra più accreditata per vittoria finale ma soltanto il prossimo 15 luglio sapremo se Neymar sarà stato capace di condurre alla vittoria il suo paese per la sesta volta nella Coppa del Mondo.