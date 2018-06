Che il Brasile fosse una delle favorite per la vittoria del Mondiale di Russia lo sapevamo ma questa convinzione cresce sempre di più ogni volta che la Seleçao scende in campo: dopo la vittoria contro la Croazia ecco che la rappresentativa guidata da Tite ha battuto anche l'Austria all'Ernst Happel Stadion di Vienna con un secco 3 a 0. I brasiliani sembrano essere davvero in grande forma in tutti gli effettivi e sono sempre più i candidati per la vittoria della Coppa del Mondo che tra 4 giorni aprirà i battenti a Mosca.

Dopo diverse occasioni create e un brivido sulla schiena di Alisson dopo una conclusione di Arnautovic, ecco il vantaggio di Gabriel Jesus al 36′: il centravanti del Manchester City ha approfittato di una respinta piuttosto sbilenca della difesa austriaca su un tiro dalla distanza di Marcelo e con un destro a giro sul secondo palo ha battuto Lindner. In questa occasione la fortuna è arrivata in soccorso della Seleçao ma il dominio era netto e il vantaggio non è casuale. Ad inizio ripresa è arrivato il raddoppio con Neymar che ha raccolto un suggerimento di Willian dalla desta, ha saltato Dragovic e ha infilato la palla alle spalle del portiere austriaco.

Il tris è firmato da Philippe Coutinho che ha sfruttato al meglio un pallone in profondità di Roberto Firmino, che aveva preso il posto di Jesus qualche minuto prima, e con un tiro a giro ha chiuso l'incontro. Il Brasile sta bene, gioca un bel calcio e non sembra aver paura du nessun avversario che voglia affrontarlo: dalla disfatta della Copa America del Centenario sembra passata una vita ma la prova da superare è il Mondiale, solo dopo il torneo potremmo capire se è tornato il Brasile che conoscevamo o se le paure giocheranno ancora un brutto scherzo alla nazionale Pentacampeon.