Sulla strada che porta alla stagione 2018/19 non si accantona di certo il cartello “lavori in corso” in casa Napoli. Con un mondiale ad un passo, un nuovo allenatore ed un progetto tecnico da ricostruire, infatti, la formazione azzurra, al netto delle storiche certezze in rosa, è ancora un cantiere aperto. Un cantiere, fra entrate, conferme e uscite che deve restituire una fisionomia certa entro il 18 agosto (data di scadenza del mercato estivo) e che però sta già abbozzando una sua immagine con le trattative delle ultime ore.

Trattative che sembrano vedere il fluidificante dell’RB Salisburgo Lainer ad un passo dall’approdo all’ombra del Vesuvio e Hamsik sempre più vicino alla Cina. Qui, dunque, le ultime sulle trattative dei campani.

Trattative calde: blitz per Lainer

Con un Verdi, malgrado gli intoppi di questa settimana, con i legali del calciatore a scandagliare ogni singola clausola delle 100 pagine dei contratti di De Laurentiis, vicinissimo al Napoli, ed una firma attesa fra domani e martedì, gli azzurri spostano la loro attenzione sulla difesa con, nel mirino, il terzino del Salisburgo Lainer. Con un Maggio, a cui era stato proposto anche un rinnovo di un anno con vista dirigenza, ancora titubante ed uno Hysaj (con clausola da 50 milioni di euro valida solo per l’estero) corteggiato da tanti top club, infatti, i partenopei vogliono cautelarsi con una aggiunta di livello.

Un’aggiunta, come quella dell’austriaco classe ’92 Lainer capace di collezionare 33 presenze stagionali ma anche di dimostrarsi come uno dei migliori terzini destri dell’Europa League, manifestazione nel quale lui e la sua compagine sono arrivati addirittura, ai danni della Lazio, in semifinale. Un fluidificante di livello valutato 5 milioni di euro dai portali specializzati ma che dovrebbe giungere alla corte di Ancelotti, che ne apprezza esperienza internazionale (30 presenze europee e 5 nella nazionale di Foda), dinamismo e gamba, per il doppio della sua quotazione di ‘listino’: 10 milioni.

Cifra, stando agli ultimi rumors, che accontenterebbe la società austriaca, che tre anni fa pagò il ragazzo 200mila euro dal Ried, e potrebbe garantire al Napoli una una trattativa in discesa per il ragazzo, atteso a Castelvolturno già nelle prossime ore. In entrata, infine, si complica l’affare Torreira dalla Samp con, invece, Badelj e Fabian Ruiz ancora in stand-by in attesa di capire le situazioni Hamsik–Jorginho.

Piace, e pure tanto, Praet in caso di possibile addio dello slovacco, il portoghese Renato Sanches ed il giovanissimo terzino transalpino del Tolosa Kelvin Amian Adou.

Uscite: Jorginho al passo d’addio, Hamsik vuole la Cina

Per quanto concerne le cessioni, invece, il Napoli sembra resistere per i suoi gioielli in mediana: Hamsik e Jorginho. Per il primo, infatti, De Laurentiis, al netto della volontà del ragazzo di firmare per lo Shandong Luneng (per lui 13 milioni di euro a stagione) per il contratto della vita, non pare intenzionato a concedere sconti al suo capitano con lo slovacco pronto a partire solo per una cifra vicina ai 25-30 milioni. Resistenza come per il regista italo-brasiliano, per il quale è autentico braccio di ferro con gli inglesi con gli azzurri decisi nel chiedere 60 milioni cash, senza contropartite tecniche (come Zinchenko proposto nelle ultime ore), ed i Citizens fermi a 47 milioni più 5-6 di bonus. Il tutto, per una sorta di stallo, in entrambi i casi, pericoloso con gli affari Hamsik e Jorginho, se si tira troppo la corda, che potrebbero saltare da un momento all’altro. In definitiva però, c’è ottimismo con la prossima settimana che dovrebbe essere quella giusta/decisiva per le cessioni dei due titolarissimi campani. Sempre in uscita, occhio all’interessamento del Bologna per Tonelli con Sepe ancora alla ricerca di una nuova casa.

Cosa serve? È ancora rebus portiere ma Leno stacca tutti

Sistemata, o quasi, la casella terzino destro, il Napoli è ancora sguarnitissimo in porta con la voragine lasciata da Reina lungi dall’essere colmata. Eppure, nel casting per il nuovo numero uno azzurro, dove pure erano entrati Sirigu, Guaita (passato al Crystal Palace) e Handanovic, il nome favorito per la successione allo spagnolo è quello di Leno per cui, la forbice fra domanda e offerta, distante solo 5 milioni di euro (18 a fronte dei 23 chiesti), potrebbe essere presto colmata. L’obiettivo numero uno, per il ruolo di numero #1, è proprio il tedesco del Bayer Leverkusen.

Il sogno resta lo stesso: Chiesa

Per regalare una gioia immensa ai tifosi ma anche per soddisfare la sua voglia di mettere le mani su uno dei suoi pupilli, nello specifico Federico Chiesa, il patron De Laurentiis sembra voler fare carte false per l’esterno offensivo della Fiorentina. Sarebbero infatti pronti 50 milioni di euro che potrebbero diventare 60 per la forte ala toscana che sarebbe, in caso di arrivo a Napoli, un’aggiunta importantissima nello scacchiere tattico di Ancelotti. Al momento però, i Della Valle non si smuovono: a queste cifre, il numero #25 risulta ancora incedibile.

Come giocherebbe oggi