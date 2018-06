Work in progress in casa Napoli sul calciomercato. Il club del presidente De Laurentiis è uno tra più attivi in sede di trattative sul palcoscenico calcistico continentale. Tanti i nomi sulla lista d'entrata e d'uscita per il direttore sportivo Giuntoli, che sta monitorando con attenzione anche la situazione relativa alla fascia destra. L'addio di Christian Maggio e quello possibile di Elseid Hysaj hanno fatto drizzare le antenne di mercato per gli azzurri che vogliono assicurare ad Ancelotti rinforzi all'altezza della situazione per un Napoli che possa lottare su tutti i fronti.

Le ultime notizie di calciomercato su Hysaj

Il futuro di Elseid Hysaj al Napoli è tutt'altro che certo. Il contratto fino al 2021 non rappresenta una garanzia e se un club straniero dovesse pagare i 50 milioni previsti dalla clausola, allora la società azzurra non potrebbe opporsi. Il futuro del nazionale albanese sembra essere legato ancora a quello del suo mentore Maurizio Sarri. Come confermato dall'agente dell'esterno, se il manager ancora sotto contratto con De Laurentiis dovesse trovare una panchina in Premier (difficile che possa approdare al Real), allora potrebbe chiamare alla sua corte Hysaj che sarebbe ben felice di seguirlo.

I possibili sostituti di Hysaj al Napoli sul mercato

A quel punto il Napoli dovrebbe trovare valide alternative sul mercato all'albanese e le opzioni non mancano. Non rappresenta certo una sorpresa il nome del croato dell'Atletico, ex di Sassuolo e Genoa Sime Vrsaljko, per il quale nelle ultime settimane si sono aperti ulteriori spiragli con l'Atletico Madrid. Il prezzo base di 25 milioni non sembra un ostacolo insormontabile per il Napoli, soprattutto nel caso in cui dovessero arrivare i 50 milioni della cessione di Hysaj. A liberare il classe 1992 potrebbe essere l'arrivo alla corte di Simeone di Sidibé.

Napoli, le possibili trattative per Achraf Hakimi e Stefan Lainer

Nelle ultime ore di calciomercato però sono aumentate le quotazioni di due profili "nuovi" per il Napoli. Si tratta di Achraf Hakimi e di Stefan Lainer. Il primo si è messo in mostra con la maglia del Real Madrid e nonostante la giovane età (è un classe 1998) ha collezionato 17 presenze e 2 gol all'attivo. Difficile però strappare a Florentino Perez, un calciatore che in futuro potrebbe guadagnare più spazio e che disputerà anche i Mondiali con il Marocco. Il secondo è reduce da un'annata su altissimi livelli con il Salisburgo: 55 presenze 2 gol e 11 assist per l'esterno destro che si è ben disimpegnato soprattutto in Europa League. Valutazione di mercato alla portata, ovvero di 10 milioni, anche se gli azzurri provano a chiudere per una cifra inferiore.

in foto: Il profilo di Lainer (foto Whoscored)

Napoli, tutte le ultime notizie sulle trattative di mercato

De Laurentiis e Giuntoli dunque dovranno sciogliere i dubbi anche sulla fascia destra. Tutto dipenderà da Hysaj, altro perno della squadra di Sarri che sta pensando all'addio. Sul piede di partenza, oltre ad Hamsik diretto verso la Cina, potrebbe finire anche Koulibaly oggetto di un pressing notevole del Barcellona. Chi potrebbe restare anche con Ancelotti invece è Mertens, che ha chiuso ad un futuro in terra orientale per motivi familiari. Attenzione anche alla posizione di Jorginho: la trattativa tra il Napoli e il City ha fatto registrare una frenata proprio nel giorno in cui gli azzurri hanno chiuso per Verdi.