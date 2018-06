Archiviato con delusione il campionato, Dries Mertens ha ora un unico obiettivo: far bene con il Belgio nel Mondiale russo. Il 31enne attaccante del Napoli, è infatti uno degli uomini più attesi nell'imminente Coppa del Mondo che i "Diavoli Rossi" si apprestano a cominciare nel gruppo G con Inghilterra, Tunisia e Panama. In attesa dell'esordio del 18 giugno con la "Cenerentola" del raggruppamento, Mertens ha parlato davanti alle telecamere del canale televisivo Een. "Meglio lo Scudetto o la Coppa del Mondo? Tutti direbbero la coppa – ha dichiarato il giocatore azzurro – Io lo devo dire perchè è una televisione belga a chiedermelo, ma non saprei: ho lavorato davvero tanto per vincere lo scudetto a Napoli, tuttavia non ci siamo riusciti. Quindi proverò a dare tutto me stesso per vincere la Coppa del Mondo".

La Cina e l'amore di Napoli

Mentre il compagno Marek Hamsik è tentato da offerte milionarie, Dries Mertens ha invece le idee chiare sul suo futuro: "Non giocherò mai in Cina perché mia moglie Kat non vuole andare fin lì – ha rivelato il talento belga – Ma ho avuto la chance per farlo e la possibilità di guadagnare in due anni tanto quanto in tutta la carriera. Io sto molto bene a Napoli, mi piace molto ed ho due anni di contratto perciò vediamo come va a finire".

Una bella notizia per Carlo Ancelotti e per i tifosi napoletani, sempre pronti a riempirlo d'affetto ogni volta che lo incrociano in città: "Anche se qualche volta è stancante, non rifiuto quasi mai di scattare un selfie con i tifosi – ha concluso Mertens – Trovo che sia un onore il fatto che le persone vogliano fare una fotografia con me. Napoli ha un milione di abitanti e probabilmente sono finito in una foto con ognuno di loro. E hanno anche già iniziato il secondo turno di foto! La cosa più folle è stata dopo la vittoria contro la Juventus: il nostro pullman è rimasto bloccato dai tifosi per tantissimo tempo".