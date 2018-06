L’arrivo di Ancelotti al Napoli impone alla società di De Laurentiis una netta accelerazione, un cambio di passo, una svolta decisa anche sul mercato con l’allenatore ex Bayern (e pure i tifosi), vogliosi di vedere arrivare all’ombra del Vesuvio non più giovani promesse e dagli ottimi margini di miglioramento ma campioni (o apprendisti tali) o prospetti affermati e già perfettamente in grado di aumentare il tasso tecnico della squadra.

E così, con un budget abbastanza copioso, merito della Champions, ma anche della prossima cessione di Jorginho al Manchester City, trattativa quasi ai dettagli nonostante le parole del Patron, ecco le ultime notizie sui movimenti dei campani con Giuntoli attivissimo per tentare di ufficializzare già qualche colpo nelle prossime ore. Prima cioè che arrivi il mondiale e che, i prezzi poi, s’impennino notevolmente.

Trattative calde: Verdi e Fabian Ruiz i primi della lista

Le ultime ore sono dedicate tutte a due calciatori che, prima di altri, potrebbero subito approdare a Napoli: Verdi dal Bologna e Fabian Ruiz dal Betis Siviglia. Con entrambi, sia pure con trattative diverse, attesi già nelle prossime ore alla firma. Il primo, infatti, nonostante il grande rifiuto di gennaio dovrebbe vestire l’azzurro con le due società, quella campana e quella emiliana, forti di un accordo (23 milioni più 2 di bonus) che, malgrado tutto, resiste da 6 mesi. Insomma, una sorta di rinvio estivo con l’esterno offensivo capace, in questo Napoli, di poter interpretare vari ruoli e moduli e garantire il giusto cambio per lo stakanovista Callejon.

Unico nodo, risolto venerdì sera, l’inserimento nella trattativa di Inglese (che non andrà via), che poteva abbassare le pretese felsinee mentre col calciatore, specie dopo l’arrivo di Ancelotti, non ci sarebbero più intoppi: 1,8 milioni di euro annui per cinque anni.

Per il secondo, al secolo Fabian Ruiz, il Napoli attende solo l’uscita di Jorginho, messa tatticamente in dubbio proprio da De Laurentiis, in una sliding doors, un effetto domino con l’italo-brasiliano al Manchester City e lo spagnolo, via Betis, agli ordini di Carletto. Trentadue milioni di euro agli andalusi, che pure volevano far firmare il rinnovo al 22enne di Los Palacios y Villafranca con aumento della clausola a 50 milioni, ed un quinquennale all’astro nascente iberico, tuttofare della mediana, segnalato come uno dei migliori prospetti della Liga. Fabian Ruiz però, potrebbe non escludere Lucas Torreira, sulle cui piste il Napoli è già da tempo. In stand-by, invece, Dembélé, Badelj ed il costoso ma fortissimo Leandro Paredes.

Uscite, Jorginho ad un passo dal Manchester City

Fra i 45 più bonus ed i 55 totali. Questa la cifra che dovrebbe giungere nelle casse partenopee per Jorginho, al tempo, nel gennaio 2014, pagato 9.5 milioni di euro, che, come anche dichiarato dal suo stesso agente, non può proprio rifiutare l’offerta citizen: 5 milioni a stagione rispetto agli 1.6 percepiti. Insomma, al netto delle frasi dal ritiro della nazionale dell’italo-brasiliano, con l’#8 azzurro tentato dall’ingaggio di Ancelotti come manager, e nonostante le resistenze del proprio presidente che afferma di avere detto no alle avances inglesi, alle sirene di Guardiola, l’affare sembra ad un passo dalla sua naturale conclusione, con l'addio del ragazzo come utile e prezioso grimaldello per dare un accelerata al mercato in entrata.

Cosa serve? La casella portiere è ancora vuota

Con l’improvviso dietrofront di Rui Patricio, che pure sembrava ad un passo dal Napoli, col portoghese che ha chiesto la rescissione al proprio club per accasarsi al Wolverhampton vicino a Jorge Mendes, il Napoli, ad oggi, si trova senza un portiere titolare. Con l’addio di Reina e l’abbandono delle speranze di arrivare al lusitano, infatti, gli azzurri sono in piena emergenza con Giuntoli però deciso subito a porre rimedio a questa situazione. Come? Puntando nuovamente, e con maggiore forza, a Leno del Bayer Leverkusen e alle new entry Sirigu, portiere esperto ed affidabile, del Torino e Areola, che non ha rinnovato col Paris Saint Germain.

I sogni: Benzema e Chiesa nel mirino

I sogni son desideri ma non solo per Cenerentola o per il padre della psicoanalisi Sigmund Freud, ma anche per il Napoli che, non proprio sottotraccia, sta tentando di realizzarli mettendo a segno il colpo, o i colpi, ad effetto in grado di soddisfare la platea e le richieste di Ancelotti. Richieste complicate sì, ma non impossibili con gli azzurri a puntare due elementi importantissimi: Chiesa e Benzema. Due fenomeni del pallone, uno della viola e l’altro del Real Madrid possibili innesti con una buona strategia di mercato. Per il primo, a suon di milioni, 50 più Rog, e potrebbero non bastare; per il secondo una garanzia di un posto di rilievo nel club, tanti minuti e la mediazione di Carletto che, per inciso, non molla l’idea Balotelli.