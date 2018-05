Più passano i giorni e più prende forma il nuovo Napoli di Carlo Ancelotti. In attesa di capire cosa comporterà la fine dell'esperienza napoletana di Maurizio Sarri (alcuni giocatori potrebbero infatti lasciare il club partenopeo), la dirigenza partenopea insieme al tecnico emiliano stanno lavorando sulle possibili nuove trattative. Le ultime indiscrezioni di mercato, parlano infatti della volontà di Aurelio De Laurentiis di mettere a disposizione di Ancelotti una rosa competitiva e soprattutto funzionale alle idee dell'ex guida tecnica del Bayern Monaco.

I nuovi nomi sul taccuino del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, sarebbero quello di Dani Ceballos e Fabian Ruiz: rispettivamente regista del Real Madrid e centrocampista offensivo (capace di giocare anche da esterno) del Betis Siviglia. Da buon conoscitore del campionato spagnolo, dove ha allenato e vinto proprio a Madrid, Carlo Ancelotti avrebbe dunque fatto i nomi dei due giovani giocatori ai responsabili di mercato del club partenopeo.

Il valore di mercato dei due spagnoli

Sotto contratto con i "Blancos" fino al 2023, Dani Ceballos è un giocatore che per caratteristiche si avvicina a Luka Modric. Acquistato da Florentino Perez per 16,5 milioni di euro, il giovane centrocampista quest'anno non ha trovato tantissimo spazio con Zidane (22 presenze) e potrebbe essere ceduto in prestito dal Real Madrid per permettergli di fare ulteriore esperienza in un campionato difficile come quello italiano. Valutato circa 20 milioni, Ceballos potrebbe anche essere ceduto dalle Merengues con l'opzione di "recompra".

Cresciuto ed esploso nel Betis, con il quale ha un contratto fino al 2023, Fabian Ruiz è invece un giocatore più offensivo in grado di andare in gol con più facilità e di sfornare assist per i compagni. Seguito anche dalla Roma e dall'Inter, il 22enne ha però una clausola di rescissione molto alta (30 mln) ed è nel mirino anche dell'Atletico Madrid di Simeone: da tempo ammiratore del giocatore del classe '96.