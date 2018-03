La Juventus insegue il ‘triplete’ e contemporaneamente programma anche la prossima stagione. L’obiettivo principale al momento sul mercato è rappresentato da Emre Can, che potrebbe arrivare gratis dal Liverpool, ma secondo ‘Ok Diario’ i bianconeri punteranno molte fiches su un giocatore del Real Madrid Dani Ceballos. Marotta starebbe pensando di bissare l’operazione Morata, cioè vorrebbe acquistarlo, ma vorrebbe concedere nel contratto il diritto di ‘recompra’ ai ‘blancos’ per il centrocampista.

Idea Ceballos per la Juve

Già la scorsa primavera la Juventus seguì da vicino Dani Ceballos, ma il Real arrivò prima e acquistò il giocatore, che però con Zidane ha trovato poco spazio. Ceballos potrebbe chiedere di essere ceduto la prossima estate. Secondo ‘Ok Diario’ il giocatore piacerebbe pure al Liverpool e al Milan, che avrebbero già contattato l’agente del giocatore. La Juventus sembra disposta a offrire circa 25 milioni di euro e nel contatto il Real Madrid potrebbe avere un diritto di ‘recompra’ di 30 milioni di euro.

Quale futuro per Isco e Asensio

Il Real Madrid negli ultimi anni ha puntato sui giocatori spagnoli, ma le superstar non cedono il passo e nelle partite più importanti giocano sempre. Ceballos potrebbe non essere l’unico dei giovani giocatori spagnoli a lasciare il club campione d’Europa. Potrebbero decidere di andare via anche Isco e Asensio. I due giocatori sono seguiti da tutte le squadre principali della Premier League, ma anche dalla stessa Juventus e pure dalla Roma, il d.s. Monchi li conosce bene e sarebbe pronto a comprarli e a portarli nella Capitale.

Juve-Real

Prima di mettersi attorno a un tavolo per Dani Ceballos la Juventus e il Real Madrid si affronteranno nei quarti di finale di Champions League, il 3 e l’11 aprile. L’occasione è grossa per i bianconeri che vogliono prendersi la rivincita con il club che li ha battuti nell’ultima finale di Champions.