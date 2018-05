A Napoli si è chiusa l'era Maurizio Sarri ed è cominciata quella di Carlo Ancelotti. Dopo il colpo di teatro di Aurelio De Laurentiis, ecco che ora bisogna vedere quale sarà il futuro del tecnico napoletano. L'ex allenatore di Empoli e Napoli dovrebbe iniziare una nuova avventura e potrebbe liberarsi dal club azzurro pagando una penale di 500mila euro ma la società partenopea sta aspettando di capire se potrà incassare gli 8 milioni di euro della clausola rescissoria a proprio favore: la squadra più interessata sembra essere il Chelsea, che vuole affidargli l'eredità di Antonio Conte, ma non è da sottovalutare l'opzione Zenit San Pietroburgo. Nelle ultime ore si è parlato anche di una ipotesi di "scambio" con il difensore David Luiz ma sembra essere più fanta-mercato che basata su una solida idea.

I Blues dovrebbero risolvere la situazione con l'ex commissario tecnico azzurro a Londra ed nelle ultime ore è sbarcato Alessandro Pellegrini, agente di Sarri, per avviare la trattativa che dovrò portare il suo assistito nella capitale inglese.

I tabloid esaltano Sarri

Intanto nel Regno Unito è già scoppiata la "Sarri-mania" con i tabloid che vogliono l'ex tecnico del Napoli in pole per sostituire Conte e provano a inquadrare la storia e le caratteristiche di Maurizio Sarri, la sua vicinanza con Pep Guardiola e il suo vizio legato al fumo. Il The Sun lo ha soprannominato "Puff Daddy" con riferimento all’abituale sigaretta che l'allenatore porta con sè anche in campo quando può. Aveva incuriosito molto la vicenda che aveva portato il Lipsia ad allestire una sala fumatori per lui in occasione della gara di ritorno di Europa League dello scorso febbraio.

in foto: Il titolo del The Sun.

Il Daily Mail ha parlato del "Sarrismo", che viene definito "Sarri-Ball"; della storia dell'allenatore che ha lavorato in banca fino al 1999 prima di diventare un tecnico e dei 33 schemi da calcio da fermo che in Italia hanno portato l’ormai ex tecnico del Napoli a essere soprannominato ‘mister 33'.

Infine c'è il Daily Star che si sofferma sul piega come il suo "vizio" sia illegale in Inghilterra e mette in guardia Sarri ricordando come il Chelsea abbia interdetto il fumo allo Stamford Bridge già dal 2007, dove è bandita anche la sigaretta elettronica.